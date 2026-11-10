한국프로축구연맹·하나금융그룹, 시각장애 학생 축구장 초청

시각장애인도 축구장의 열기와 경기 흐름을 함께 느낄 수 있도록 돕는 인공지능(AI) 음성중계 서비스가 스포츠 관람의 문턱을 낮추고 있다.

한국프로축구연맹(총재 권오갑)의 사회공헌재단인 K리그어시스트(이사장 곽영진)는 하나금융그룹(회장 함영주) 및 사회복지공동모금회(회장 김병준)와 함께 지난 8일 대전월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 35라운드 대전하나시티즌과 인천 유나이티드의 경기에 대전맹학교 학생과 보호자, 교직원 등 13명을 초청했다고 10일 밝혔다.

한국프로축구연맹(총재 권오갑)의 사회공헌재단인 K리그어시스트(이사장 곽영진)는 하나금융그룹(회장 함영주) 및 사회복지공동모금회(회장 김병준)와 함께 지난 8일 대전월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 35라운드 대전하나시티즌과 인천 유나이티드의 경기에 대전맹학교 학생과 보호자, 교직원 등 13명을 초청했다고 10일 밝혔다. 한국프로축구연맹 제공

이번 초청은 시각장애 학생들에게 축구 경기를 현장에서 관람할 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 참가자들은 AI 음성중계 서비스 ‘얼라이브 캐스트’를 이용해 선수와 공의 움직임, 주요 경기 상황을 실시간으로 전달받았다. 경기장의 응원 소리와 음성 안내를 통해 경기 전개를 따라가며 다른 관중과 함께 현장의 열기를 즐겼다.

이날 대전은 디오고와 이명재의 연속골을 앞세워 인천을 2-0으로 꺾었다. 참가 학생들은 음성 안내를 통해 두 차례 득점 장면을 전달받으며 경기의 흐름과 승리의 순간을 함께했다.

얼라이브 캐스트는 AI 경기 분석 기술을 바탕으로 선수와 공의 움직임, 주요 장면 등을 음성으로 설명하는 서비스다. 시각장애인 관람객이 경기 상황을 파악하고 현장 관중과 함께 경기를 즐길 수 있도록 돕는 것이 핵심이다.

지난해 11월 대전월드컵경기장에서 시범 운영을 시작한 뒤 올해 8월 정식 서비스로 전환됐다. K리그어시스트와 하나금융그룹은 서비스 확대를 위해 수원월드컵경기장과 서울월드컵경기장에서도 운영을 준비하고 있다. 시각장애인 초청 행사를 통해 실제 이용자의 의견을 듣고 음성중계 품질을 개선하는 작업도 이어가고 있다.

서비스의 기술력과 사회적 가치도 대외적으로 인정받았다. 얼라이브 캐스트는 ‘2026 에디슨 어워드’에서 은상을 받았으며, 관련 캠페인은 ‘2026 뉴욕 페스티벌’ 광고제 스포츠 부문 파이널리스트에 선정됐다.

한국프로축구연맹과 하나금융그룹은 장애 유무와 관계없이 누구나 축구를 즐길 수 있는 환경을 만들기 위한 사업을 이어가고 있다. 이동약자의 경기장 이용을 돕는 접근성 안내지도 ‘모두의 축구장’, 발달장애인과 비장애인이 함께하는 축구대회 ‘PlayONE CUP’ 등이 대표적이다. 경기 관람뿐 아니라 축구 참여 기회까지 넓혀 스포츠를 통한 포용의 가치를 확산한다는 취지다.

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