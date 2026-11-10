나나 역고소한 강도, 무고 혐의 부인…"피해신고 허위 아냐"

배우 나나(임진아)의 집에 침입해 흉기로 위협한 혐의로 2심에서 실형을 선고받은 30대 남성 김모 씨가 추가 기소된 무고 혐의도 부인했다.



김씨 측은 10일 서울중앙지법 형사2단독 조영민 판사 심리로 열린 무고, 절도 혐의 사건 첫 공판에서 "허위사실을 신고한 게 아니라서 무고가 아니라는 입장"이라고 밝혔다.

배우 나나. 연합뉴스

김씨가 작년 12월 나나를 특수상해 등 혐의로 고소한 게 허위 신고가 아니라는 취지다.



다만 작년 11월 와인 매장에서 2천만여원 상당 물품을 훔친 혐의(절도)는 대부분 인정했다.



재판부는 절도 범행과 관련한 증인 신문을 위해 내년 3월 16일 공판을 한 차례 더 열기로 했다.



김씨는 작년 11월 나나 모녀를 상대로 강도상해 범행을 해 수사·재판받던 중 자신도 피해를 봤다며 나나를 살인미수와 특수상해 혐의로 고소했다.



경찰은 나나의 행위가 정당방위였다고 불송치 결정했고, 나나는 김씨를 무고죄로 맞고소했다.



당시 검찰은 김씨가 나나를 형사 처벌받게 하려고 허위 고소했다고 판단해 무고 혐의로 재판에 넘겼다. 김씨는 이와 별개인 절도 혐의로도 기소돼 무고 사건과 병합됐다.



김씨는 작년 11월 15일 새벽 경기 구리시 아천동 나나 자택에 흉기를 들고 침입해 나나 모녀 목을 조르는 등 위협하고 돈을 요구하다 미수에 그친 혐의로 기소돼 1심에 이어 지난달 22일 2심에서도 징역 7년을 선고받았다.



그는 범행 당시 흉기를 소지하지 않았고 강도 고의가 없었다고 주장했으나 받아들여지지 않았다.



이 사건은 김씨의 상고로 현재 대법원 판단을 기다리고 있다.

<연합>

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