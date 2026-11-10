에스티엘, '고객신뢰도 1위 프리미엄 브랜드' 이커머스 풀필먼트 부문 대상

사진=에스티엘 제공

주식회사 에스티엘(STL, 대표 강태영)이 지난 11월 2일 개최된 '포브스 고객신뢰도 1위 프리미엄 브랜드' 시상식에서 이커머스 풀필먼트 물류 솔루션 부문 대상을 수상했다.

에스티엘은 국내 풀필먼트와 해외배송을 기반으로 사업을 확대해 왔으며, 최근에는 자체 IT 플랫폼과 글로벌 물류 인프라를 결합한 K-뷰티 커머스 사업을 전개하고 있다.

2020년 설립된 에스티엘은 물류 브랜드 '스타트투데이(START TODAY)'를 운영하며 국내 풀필먼트와 해외배송 서비스를 제공해 왔다.

사업 확대의 기반에는 자체 개발한 통합 IT 플랫폼 'SISE'가 있다. 회사 측에 따르면 SISE는 주문관리, 재고관리, 풀필먼트, 국제운송, 통관, 현지 배송, 유통물류 등을 자체 시스템으로 연계해 운영하도록 설계됐다.

B2C 물류와 현지 유통사 및 오프라인 리테일 채널을 대상으로 한 B2B 물류도 지원한다. 에스티엘은 이를 통해 B2C와 B2B 판매 채널의 물류를 통합 관리하고 있다고 설명했다.

현재 에스티엘은 국내 6개 물류센터 및 CBT센터, 일본 2개 물류센터, 미국 캘리포니아 등 한·미·일에 물류 거점을 운영하고 있다.

회사 측에 따르면 전체 물류 인프라는 약 2만5000평 규모이며 월평균 물류 처리량은 230만건 이상, 누적 고객사는 300곳 이상이다. 배송 정확도 99.9%, 재고 오차율 0.1%의 운영 지표도 제시했다.

에스티엘은 국토교통부 스마트물류센터 인증, 중소벤처기업부 이노비즈 인증 및 우수기술기업 인증을 획득했으며 K-뷰티 기업 등을 대상으로 물류 사업을 전개하고 있다.

향후에는 SISE 플랫폼을 고도화하고 미국·일본 현지 물류 및 유통 네트워크를 확대해 해외배송부터 현지 풀필먼트, B2B 유통물류까지 연계하는 K-뷰티 커머스 사업을 확대할 계획이다.

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