“아프면 안동으로”…국립의대 유치, 미래 바꿀까? [지방자치 투데이]

경북 안동에 국립의과대학 신설이 확정되면서 경북북부 지역 의료 환경의 새로운 전환점을 맞았다. 지역에서 의사를 양성하고 주민이 원정 진료 대신 지역에서 의료서비스를 제때 받을 수 있다는 기대감이 커지고 있다.

10일 안동시에 따르면 교육부는 4일 국립경국대학교를 의과대학 신설 대학으로 선정하고 입학정원 40명을 배정한다고 발표했다. 2030년 첫 신입생 입학을 목표로 의대 설립을 추진한다.

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경북은 전국의 대표적인 의료 오지 중 하나다. 경북의 인구 1000명당 의사 수는 1.41명, 병원 근무 의사는 0.59명에 불과했다. 내과·외과·산부인과·소아청소년과·응급의학과 등 주요 필수의료 분야 전문의 수는 인구 1000명당 0.64명에 그쳤다.

특히 경북 북부지역은 넓은 생활권과 고령화, 의료기관 접근성 문제 등이 겹쳐 중증·응급환자가 제때 필요한 치료를 받을 수 있는 의료체계 확충이 요구돼 왔다.

도와 국립경국대 등 관계기관은 경북도청 신도시에 의과대학을 조성하고 500병상 이상 규모의 교육병원 건립을 추진한다. 이들 기관은 교육병원이 지역 필수 공공의료를 뒷받침하는 거점으로 자리 잡고 경북 북부지역의 의료 대응력을 높일 수 있도록 후속 준비에 나섰다.

핵심은 지역에 필요한 의사를 지역에서 길러내고 교육과 수련을 거친 의료인이 지역에 정착하는 선순환 구조를 만드는 것이다. 시는 의과대학과 교육병원을 중심으로 교육부터 수련, 진료까지 이어지는 체계를 갖춘다.

국립경국대 의과대학 조감도. 안동시 제공

시는 지역완결형 의료체계를 구축에도 머리를 맞댄다. 지역완결형 의료체계는 동네 병·의원과 지역 거점병원, 교육병원이 각자의 역할을 수행하면서 환자를 연계하는 의료망을 의미한다. 교육병원과 기존 의료기관이 환자 의뢰·회송과 임상교육, 의료인력 수련 등 협력체계를 갖출 수 있도록 돕는다.

국립의대와 교육병원이 가져올 변화는 의료 분야에만 머물지 않는다. 시는 그동안 백신과 바이오산업을 지역의 핵심 성장산업으로 육성해 왔다. 풍산읍 일원에 안동바이오생명 국가산업단지 조성도 추진하고 있다. 시는 국립의과대학과 교육병원의 교육·연구·임상 기능이 더해지면 지역 바이오산업의 성장 가능성도 한층 넓어진다고 보고 관련 사업을 추진한다.

시 관계자는 “국립의대 유치가 ‘경북에도 의대가 필요하다’는 오랜 요구에 대한 답이었다면 이제는 이를 경북 북부지역의 실질적인 의료환경 개선으로 이어가는 것이 중요하다”며 “의과대학과 교육병원이 지역에 안정적으로 자리 잡고 그 효과를 도민이 일상에서 체감할 수 있도록 지속적인 준비와 협력이 필요한 시점이다”고 말했다.

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