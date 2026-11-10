파리바게뜨, 크리스마스 케이크 출시… 11일부터 사전예약 최대 30% 할인

파리바게뜨가 크리스마스와 연말을 맞아 다양한 홀리데이 케이크를 선보이고 사전예약 프로모션을 진행한다.

파리바게뜨는 올해 홀리데이 시즌 테마를 ‘겨울을 팝하게! PLAY 윈터팝’으로 정하고, 딸기를 활용한 시그니처 케이크부터 트리·무스·캐릭터 케이크까지 다양한 신제품을 출시한다고 10일 밝혔다.

이번 시즌의 대표 제품은 겨울 제철 과일인 딸기를 활용한 ‘베리밤’ 시리즈다. 지난해 겨울 처음 선보인 베리밤은 올해 6종으로 제품군을 확대했다. 신제품 ‘베리밤 와르르’는 촉촉한 케이크에 치즈크림과 생딸기를 풍성하게 올린 제품이다. ‘베리밤 파티’는 딸기 콤포트를 넣은 2단 케이크로 연말 모임과 파티 수요를 겨냥했다. 기존 대표 제품인 ‘베리밤’을 비롯해 ‘베리밤 레드’, ‘베리밤 초코’, ‘베리밤 딥초코’ 등도 선보인다.

크리스마스 분위기를 살린 트리 모양 케이크도 마련했다. ‘기적같은 오늘’은 블루베리 콤포트와 바닐라크림에 빨간 리본 모양 초를 더한 프리미엄 케이크다. ‘위싱트리’는 바닐라 치즈크림과 딸기 콤포트를 조합한 입체 트리 모양 제품이다.

무스 케이크로는 바닐라무스와 초코무스, 커피맛 쿠키를 조합한 ‘윈터무스’와 딸기무스·치즈큐브를 더한 ‘눈꽃무스’를 출시한다. 가족 단위 소비자를 위한 ‘초코베리 요정’, ‘루돌프 사슴코’ 등 캐릭터 케이크와 가성비를 강조한 ‘깜짝 눈사람’, ‘깜짝 루돌프’도 판매한다. 카카오프렌즈 캐릭터를 활용한 ‘라이언 산타’는 카카오톡 선물하기에서 한정 판매한다.

사전예약 프로모션은 11월 11일부터 12월 19일까지 진행된다. 파바앱에서는 최대 30%, 해피오더앱과 카카오톡 예약하기·선물하기에서는 최대 20% 할인 혜택을 제공한다. 요기요는 최대 1만1000원, 땡겨요·당근은 최대 1만원, 배달의민족은 최대 8000원의 혜택을 제공한다.

파바앱과 해피오더앱은 11일부터, 나머지 채널은 16일부터 순차적으로 예약을 시작한다. 예약 제품은 12월 21일부터 25일까지 지정 매장에서 수령할 수 있다.

파리바게뜨 관계자는 “각자의 취향과 상황에 따라 골라 듣는 플레이리스트처럼 다채로운 맛과 디자인의 케이크를 준비했다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지