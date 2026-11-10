李 "의무 아니다"라는데…김지용 중수청장, 국무회의 또 참석

김지용 중대범죄수사청장이 10일 이재명 대통령이 주재하는 국무회의에 4주 연속 참석했다. 이 대통령이 "의무적으로 올 필요는 없다"고 했으나 자발적으로 출석한 것이다.

김 청장은 이날 이 대통령이 주재하는 제48회 국무회의에 참석했다. 지난달 20일과 27일, 지난 3일에 이어 이날 4주 연속 배석한 것이다.

이 대통령은 제46회 국무회의에서 중수청장의 국무회의 참석을 둘러싼 '정치적 중립성 훼손' 논란과 관련해 "비정상의 정상화"라며 일축하면서도 "의무적으로 올 필요는 없다"고 말한 바 있다.

당시 이 대통령은 "중수청은 새로 개청해 인력도 없고 시설도 불완전한데 안 오셔도 된다. 자율적으로 하시면 된다"며 "그래도 한 달에 한 번은 와야 한다"라고 했다.

그러나 김 청장은 제47회에 이어 제48회 국무회의에도 자발적으로 참석하며 사실상 매주 국무회의에 배석하고 있다.

이 대통령이 외환 혐의로 고발된 사건이 중수청에 배당됐다가 최근 경찰로 이첩된 사실까지 맞물리면서, 중수청이 권력으로부터 독립해 공정하게 수사할 수 있는 기관인지에 대한 국민적 신뢰가 흔들릴 수 있다는 지적도 나온다.

이와 관련해 김 청장은 지난달 열린 국회 행정안전위원회 종합감사에서 국무회의 참석에 따른 중립성 논란을 인지하고 있다며, 행정안전부에도 전달했다고 밝혔다.

<뉴시스>

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