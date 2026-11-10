햄버거 3900원에 치킨 1+1까지…버거킹·맥도날드·롯데리아 할인 경쟁 불붙었다

버거킹이 정상가 7400원인 와퍼를 3900원에 판매하면서 햄버거 프랜차이즈의 11월 할인 경쟁이 이어지고 있다. 롯데리아는 치킨버거를 3700원에 내놨고, 맥도날드는 인기 버거 세트 할인 쿠폰을 제공한다. 맘스터치는 배달 주문 할인에 나섰으며 KFC는 11일 치킨 1+1 행사를 진행한다.

버거킹 제공

할인 방식은 브랜드마다 다르다. 버거킹은 대표 메뉴 가격을 낮췄고, 롯데리아는 오후 시간대에 할인을 집중했다. 맥도날드는 통신사 멤버십 고객, 맘스터치는 일정 금액 이상 배달 주문 고객을 대상으로 혜택을 제공한다.

10일 업계에 따르면 버거킹은 9일부터 13일까지 와퍼와 불고기와퍼를 각각 3900원에 판매한다. 치즈와퍼는 4500원이다.

와퍼 정상가는 7400원으로, 이번 행사 가격은 3500원(약 47%) 저렴하다. 정상가 5000원인 와퍼 주니어보다도 1100원 싸다.

와퍼는 직화로 구운 100% 순쇠고기 패티에 양상추, 토마토, 양파, 피클 등을 넣은 버거킹의 대표 메뉴다.

버거킹은 올해 만우절과 7월에도 와퍼를 3900원에 판매하는 행사를 진행했다. 특히 지난 7월에는 13일부터 16일까지 나흘간 같은 가격으로 할인 판매했다.

이번 행사는 일부 매장을 제외한 전국 버거킹 매장에서 진행된다. 1인당 최대 5개까지 구매할 수 있으며, 딜리버리와 예약 주문은 제외된다. 다른 할인이나 쿠폰과 중복 적용되지 않는다.

롯데리아는 11월 한 달간 매일 오후 2시부터 6시까지 '리아 스낵 타임'을 운영한다.

할인 대상은 치킨버거와 감자튀김, 디저트, 음료 등 6종이다. 치킨버거는 정상가 4500원에서 3700원으로 800원 할인한다.

포테이토는 2100원에서 1700원, 양념너겟은 3500원에서 2600원, 치즈스틱은 2900원에서 2200원으로 가격을 낮췄다.

토네이도 초코쿠키는 3300원에서 2600원, 따뜻한 아메리카노는 2600원에서 1600원에 판매한다.

할인은 단품 구매에 적용되며, 제품별로 1인당 최대 10개까지 구매할 수 있다. 배달과 일부 매장은 제외되고 다른 행사와 중복 할인도 받을 수 없다.

맥도날드는 KT 멤버십과 연계해 11월 2일부터 30일까지 인기 버거 콤보·세트 할인 행사를 진행한다.

대상은 빅아치 콤보와 더블 맥스파이시 상하이버거 라지 세트다. 정상가 1만4400원인 빅아치 콤보는 3500원 할인된 1만900원에, 정상가 1만2100원인 더블 맥스파이시 상하이버거 라지 세트는 8600원에 구매할 수 있다.

맘스터치는 배달 플랫폼 '땡겨요'에서 9일부터 15일까지 할인 행사를 진행한다.

1만8400원 이상 주문하면 기본 3000원을 할인받을 수 있다. 버거 단품 가격을 일괄적으로 낮추는 방식이 아니라 일정 금액 이상 주문하는 배달 고객에게 혜택을 주는 행사다.

KFC는 11일 하루 동안 '치킨올데이'를 진행한다. 매월 11일 운영하는 정기 행사로, 대상 치킨 1조각 메뉴를 구매하면 같은 행사 혜택에 따라 1조각을 추가로 받을 수 있다.

핫크리스피치킨과 오리지널치킨, 갓양념치킨 등이 대상에 포함된다. 다만 모든 치킨 메뉴에 적용되는 것은 아니며, 일부 특수 매장은 제외된다.

할인 폭만 보고 주문하기보다 구매 조건을 확인할 필요가 있다. 버거킹과 롯데리아는 매장별 행사 적용 여부가 중요하고, 맥도날드는 멤버십 쿠폰이 필요하다.

맘스터치는 최소 주문금액을 채워야 한다. KFC 역시 행사 대상 메뉴와 이용 가능한 주문 채널을 확인해야 한다. 같은 햄버거 할인 행사라도 실제 결제 금액은 주문 시간과 구매 수량, 이용 채널에 따라 달라질 수 있다.

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