CJ대한통운 3분기 영업익 25.3% 감소한 1천105억원…"투자 증가"

[CJ대한통운 제공. 재판매 및 DB 금지]

CJ대한통운은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 1천105억원으로 지난해 동기보다 25.3% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 10일 공시했다.



매출은 3조3천581억원으로 작년 동기 대비 9.5% 증가했다. 순이익은 547억원으로 25.5% 줄었다.



지난해 4분기에 포함됐던 추석 연휴가 올해는 3분기로 앞당겨져 영업 일수가 줄고, 허브터미널 운영 등 투자 비용은 늘어나면서 영업이익이 감소했다.



사업 부문별로 보면 택배 부문 매출이 전년 동기보다 1.2% 증가한 9천765억원을 기록했다.



영업이익은 허브터미널 투자 비용 증가와 영업 일수 감소 등으로 전년 동기대비 39.5% 감소한 380억원이었다.



물량 면에서는 성장을 이어갔지만 수익성은 악화했다.



3분기 택배 부문(오네 부문) 총물량은 추석 전년 동기 대비 4.6% 늘었다. 이 가운데 새벽·당일배송 및 이커머스 풀필먼트 물량이 전년보다 각각 8%, 16% 성장했다.



계약 물류 부문 매출은 9천330억원으로 지난해 같은 기간보다 8.3% 증가했다. 영업이익은 전년 동기보다 11% 감소한 492억원이었다.



기존 고객 물량이 늘어난 가운데 신규 수주가 더해졌으나 유가·물가 상승으로 원가 부담이 커지면서 이 부문 영업이익이 줄었다.



CJ대한통운은 향후 계약 물류 부문에서 AI·자동화 기술을 기반으로 운영 효율을 높이고 신규 수주 확대에 주력할 방침이다.



글로벌사업부는 전년 대비 13.1% 늘어난 1조1천679억원의 매출을 올렸다. 글로벌 거점 확대를 위한 투자 비용, 유가 등 대외 불확실성 장기화에 영업이익은 전년 같은 기간보다 감소한 118억원이었다.



글로벌부문은 미국·인도·베트남을 중심으로 물량 확대와 수익성 개선에 주력할 계획이다.



CJ대한통운은 "전 사업 부문 신규 수주 효과로 전년 동기 대비 매출이 증가했으나 영업이익은 물류 서비스 고도화를 추진한 점과 추석 연휴 시점 차 등에 감소했다"고 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지