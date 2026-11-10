트럼프, 공화당 참패 6일 만에 “선거 공정했나” 부정선거 의혹

도널드 트럼프 미국 대통령이 공화당의 중간선거 참패가 드러난 지 엿새 만에 부정선거 의혹을 제기했다.

9일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관의 제임스 브래디 대변인 브리핑룸에서 발언하고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령. 워싱턴=AP연합뉴스

9일(현지시간) 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “이번 선거가 공정했다고 정말로 믿는가”라며 “어떻게 여론조사가 그렇게 틀릴 수 있는가”라며 의문을 제기했다.

트럼프 대통령은 “일부 사전투표의 무더기 표가 워낙 거대해서 얼마나 많은 사람이 투표하러 갔다고 하더라도 이기는 것은 불가능했다”며 “모든 것은 투표기와 관련한 것이다. 투표기는 유권자보다 중요하다”고 주장했다.

이는 사전투표에서 부정선거 가능성이 있었기에 공화당 지지자들이 선거 당일 현장 투표에 나왔더라도 이길 수 없었다는 주장으로 풀이된다. 다만 트럼프 대통령은 사전투표에서 부정행위가 있었다는 의견을 뒷받침할 구체적인 증거나 근거를 내놓지 않았다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 3일 중간선거에서 공화당의 참패가 확인되자 “결과를 전적으로 수용할 의향이 있다”고 밝혔다. 하지만 그는 발언한 지 불과 6일 만에 부정선거 의혹을 제기하며 상반된 입장을 보였다.

AFP통신은 트럼프 대통령이 2020년 대선에서 패배한 뒤 부정선거에 대한 근거 없는 주장을 되풀이했다며 이번에도 근거 없는 선거 사기 의혹을 제기한다고 지적했다.

민주당도 즉시 반박에 나섰다. 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 이날 엑스(X)에 트럼프 대통령의 게시글을 공유하며 “트럼프의 선거 부정주의로의 한심한 귀환은 필연적이었다”고 적었다.

이어 슈머 원내대표는 “그는 얼마든지 징징댈 수 있지만, 이 피할 수 없는 진실을 막을 수는 없다”고 덧붙였다.

그러면서 “트럼프는 임기 마지막 2년간 수십년 만에 가장 거대한 민주당 의회 다수당에 직면하게 될 것”이라며 “이는 모두 그가 전례 없는 실패를 해왔기 때문”이라고 강조했다.

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