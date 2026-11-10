'블루쓰나미' 충격딛고 4~5%↑…코스피·코스닥, 매수 사이드카

미국 중간선거에서 민주당이 압승하며 상·하원을 장악하는 이른바 '블루 쓰나미'에 따른 데이터센터 지연·차질 우려로 최근 3거래일 연속 급락했던 코스피가 10일 장 초반 반도체 대형주 중심으로 급반등 중이다.

이날 오전 9시 26분 현재 코스피는 전날보다 259.55포인트(5.17%) 오른 5,278.40이다.

코스피가 4%대 상승 출발하며 5200선을 회복한 10일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥지수가 표시되어 있다.

지수는 전장 대비 228.37포인트(4.55%) 오른 5,247.22로 출발해 한때 5.62% 오른 5,300.92까지 뛰어 5,300선을 터치하기도 했다.

이같은 급등세에 장 초반 유가증권시장과 코스닥 시장에는 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)가 잇달아 발동됐다.

유가증권시장에서 전날까지 7거래일 연속 매도 우위를 나타낸 외국인 투자자는 이날 장 초반 순매수와 순매도를 오가고 있다. 현재로서는 857억원 순매수 중이다. 기관도 2천300억원 매수 우위로 지수에 상승 탄력을 더하고 있다.

반면 개인은 3천726억원 매도 우위로 전날에 이어 이틀째 '팔자' 흐름을 보이고 있다.

간밤 뉴욕증시에서는 기술주 중심 저가 매수세가 유입되면서 3대 주가지수가 나란히 상승했다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 2.15% 상승했고 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 나스닥 종합지수는 각각 2.35%, 2.74% 올랐다.

종목별로 보면 AMD(13.26%)와 브로드컴(8.78%), 마벨 테크놀로지(9.49%)가 큰 폭으로 올랐고 마이크론 테크놀로지(6.25%)와 SK하이닉스 미국예탁증서(ADR·5.53%)도 강세를 보였다. 지난 5일 하루에만 12% 넘게 폭락했던 필라델피아 반도체 지수는 6.86% 급등했다.

인공지능(AI) 인프라 투자의 '풍향계'로 꼽히는 코어위브는 현지시간으로 10일 3분기 실적 발표를 앞두고 5.56% 올랐다.

다만 엔비디아는 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관과 연계된 스파이로 의심받는 여성 기업인과의 불륜을 인정한 가운데 4.27% 떨어졌다.

키움증권 한지영 연구원은 "엔비디아를 제외한 대부분 반도체 및 AI주 강세가 보여주듯이, 시장은 AI 투자사이클과 황 CEO의 스캔들을 구분하고 있는 듯하다"고 말했다.

국제유가 급락도 위험자산에 대한 투자심리 경계감을 일부 완화한 것으로 보인다. 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 4.38% 하락했고, 브렌트유 선물도 5.85% 내렸다. 중동 지역의 군사적 긴장 완화 기대가 커진 영향이다.

이에 국내 증시는 반도체 '투톱'을 중심으로 개장부터 4% 넘는 상승세를 나타낸 뒤 장중 상승폭을 키우고 있다.

삼성전자[005930]는 전날보다 5.58% 오른 20만500원에 거래되고 있다. 지난 6일 내준 '20만 전자'를 되찾은 것이다. 시작부터 5% 오른 주가는 장 초반 한때 20만1천500원(+6.11%)까지 치솟기도 했다.

SK하이닉스[000660]는 8.19% 급등해 122만9천원이다. 6.87% 오른 채 출발한 주가는 한때 9.33% 오른 124만2천원까지 뛰었다. SK하이닉스도 6일 잃은 '120만 전자' 타이틀을 회복한 상태다.

SK스퀘어[402340](8.17%), LG에너지솔루션[373220](2.83%), 삼성전기[009150](6.17%) 등 코스피 시장 내 시가총액 순위 상위 종목들은 대체로 상승 중이다. 삼성바이오로직스[207940](-1.72%), 셀트리온[068270](-0.24%) 등 일부는 약세다.

업종별로 보면 의료·정밀기기(7.68%), 기계·장비(7.40%), 전기·전자(6.76%)의 상승률이 높다. 반면 상승장에서도 음식료·담배(-0.92%)와 부동산(-0.16%) 업종은 현 시각 유일하게 하락 중이다.

같은 시각 코스닥 지수는 26.69포인트(4.18%) 오른 665.66이다.

지수는 22.76포인트(3.56%) 오른 661.73으로 개장해 장중 상승폭을 키우고 있다. 장 초반 한때 상승률을 5.16%(671.91)까지 높이기도 했다.

코스닥 시장에서는 기관과 개인이 각각 525억원, 96억원 매수 우위로 지수를 이끌고 있다. 외국인은 539억원을 순매도하고 있다.

코스닥 시장에서도 시가총액 상위 종목 상당수가 강세를 나타내고 있다. 전날 16%대로 급락한 코스닥 시총 1위 알테오젠[196170]은 현재 7.01%로 급반등하고 있다. 에코프로[086520](6.02%), 에코프로비엠[247540](4.35%), 주성엔지니어링[036930](8.33%), 레인보우로보틱스[277810](5.45%) 등도 강세다.

<연합>

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