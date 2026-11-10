엔비디아 美주주들, 젠슨 황에 소송…"주가 급락 손해배상하라"

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중국 스파이로 지목된 여성과의 외도 사실을 시인한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 주주들에게 집단 소송을 당했다.



9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 연방북부지법에 제출된 소장에 따르면 로젠 로펌은 마크 키스텐마허 등 주주들을 대리해 엔비디아와 황 CEO를 상대로 연방 증권법 위반에 따른 손해배상 청구 소송을 제기했다.



이들은 소장에서 황 CEO와 엔비디아가 중국 정보기관 첩자로 의심되는 앨리스 황(중국명 황러)과의 불륜 관계와 앨리스 황이 재직했던 싱가포르 기업 메가스피드에 관한 국가안보 관련 위험을 숨겼다고 주장했다.



원고들은 황 CEO와 엔비디아가 은폐했던 사실이 드러난 이후 엔비디아 주가가 급락해 주주들에게 막대한 손실을 안겼다면서, 주가 급락으로 인한 손해를 배상해줄 것을 요구했다.



실제로 엔비디아 주가는 9일 하루에만 전날 종가 대비 4.27% 급락해 178.67달러로 정규장을 마감했다.



이날 하루 엔비디아의 시가총액은 1천900억 달러(약 260조원) 증발했다.



이번 집단 소송의 원고는 지난해 10월 9일부터 이달 8일 사이 엔비디아 주식을 취득한 투자자들이다.



황 CEO는 의혹이 제기된 직후 메가스피드 임원 출신인 앨리스 황과의 관계가 일상적인 업무 만남이라고 대변인을 통해 해명했다가, 지난 8일 메시지를 통해 외도 사실을 시인하고 사과했다.

<연합>

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