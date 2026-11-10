“유쾌한 육아 해결사” vs “공포 이용한 정서 학대”… 민속촌 ‘어둠의 오은영’ 딜레마

민속촌 ‘어둠의 오은영’ 사진=JTBC 방송화면 갈무리

경기 용인시 한국민속촌의 가을 축제 ‘귀신사바 귀신놀이’가 때아닌 아동 훈육 논쟁의 중심에 섰다. 신부귀신, 처녀귀신, 구미호 등으로 분장한 캐릭터 배우들이 부모의 요청을 받아 아이의 편식이나 떼쓰는 버릇을 고쳐주는 이른바 ‘어둠의 오은영’(귀신 참교육) 콘텐츠가 사회관계망서비스(SNS)에서 폭발적인 인기를 끌면서다. 현장에는 아이의 버릇을 고치겠다며 귀신 앞에 줄을 서는 부모들로 진풍경이 벌어지고 있지만, 일각에서는 “아이에게 극심한 공포를 주는 정서적 아동학대”라는 비판이 제기되며 갑론을박이 한창이다.

이에 10일 용인시에 따르면 시는 이달 중 아동 전문가와 경찰 등 관계자들과 함께 한국민속촌을 방문해 해당 프로그램의 운영 실태를 점검할 계획이다.

◆ “울며불며 순식간에 태도 돌변”… 정서적 학대 및 트라우마 우려

논란의 핵심은 훈육의 수단이 ‘공포’와 ‘협박’이라는 점이다. SNS에 공유된 ‘무서울 게 없던 5세의 최후’, ‘민속촌 구미호 귀신 4살 참교육’ 등의 영상을 보면, 기괴한 분장을 한 성인 배우가 어린아이의 눈을 똑바로 쳐다보며 “둘 중에 누굴 데려갈까, 널 데려가야겠다”며 다그친다. 1분 만에 겁에 질려 오열하며 “말을 잘 듣겠다”고 빌거나 부모 뒤로 숨는 아이들의 모습이 고스란히 담겼다.

비판 여론은 아직 현실과 가상을 명확히 구분하지 못하는 미취학 아동에게 이런 상황극은 폭력에 가깝다고 지적한다. 가장 의지해야 할 보호자인 부모가 오히려 자신을 무서운 대상에게 넘기려 하고, 주변 어른들이 공포에 질려 우는 자신의 모습을 보며 웃고 영상을 찍는 상황 자체가 아이에게 깊은 무력감과 배신감을 안긴다는 것이다.

부모가 감당해야 할 훈육의 책임을 외부의 자극적인 공포에 외주화하고, 아이의 공포심을 어른들의 유희나 SNS 조회수용 콘텐츠로 소비한다는 비판도 거세다.

◆ “예전엔 ‘망태할아버지’도 있었는데”… 과도한 엄숙주의 반박

반면 “이벤트는 이벤트로 봐야지 아동학대라는 프레임은 과하다”는 옹호론도 만만치 않다. 예로부터 할머니, 할아버지들이 말 안 듣는 아이에게 “호랑이가 물어간다”, “망태할아버지가 잡아간다”며 겁을 주던 전통적인 전래 훈육 방식의 현대판 놀이일 뿐이라는 시각이다.

실제 현장을 찾은 부모들은 일상적인 훈육으로 해결되지 않던 고집이나 식습관을 바로잡는 데 ‘충격 요법’으로나마 효과를 봤다고 입을 모은다. 더구나 민속촌 배우들은 무작정 공포만 조성하는 것이 아니라 나름의 ‘안전장치’를 두고 연기한다.

신부귀신 역의 김도연 배우는 “어릴 적 어머니께 들었던 잔소리를 떠올리거나 실제 오은영 박사님의 방송을 많이 찾아보며 대사를 연구한다”고 밝혔고, ‘훈육 귀신’ 열풍의 시초가 된 정인혜 배우 역시 “잔소리나 훈육도 결국 사랑이 바탕에 있어야 자연스럽게 흘러나온다”며 아이의 눈높이와 반응을 살피며 수위를 조절하고 있음을 강조했다.

이 때문에 맘카페 등에서는 “아이 성향을 가장 잘 아는 부모가 판단해 줄을 서는 것이고, 마지막에는 귀신과 하이파이브를 하거나 화해하며 끝난다”, “요즘 금쪽이들이 왜 생기는지 알겠다. 이 정도 상황극조차 학대라고 하면 세상에 할 수 있는 교육이 없다”는 반박이 이어진다.

◆ ‘공포에 의한 복종’은 일시적… 아이 성향과 연령 고려해야

전문가들은 민속촌의 상황극을 일괄적으로 ‘아동학대’로 규정하기는 어렵지만, 아이의 연령과 기질에 따라 세심한 주의가 필요하다고 조언한다.

만 6세 이하의 영유아는 환상과 현실의 경계가 모호해 분장한 배우를 실제 괴물로 인식하고 압도적인 공포를 느낄 수 있다. 공포를 통해 즉각적으로 문제 행동을 멈추게 하는 방식은 당장 효과가 있는 것처럼 보이지만, 아이가 ‘왜 그렇게 행동하면 안 되는지’ 이유를 깨닫지 못하기 때문에 공포 대상이 사라지면 원래 행동으로 돌아가기 쉽다.

전문가는 ‘어둠의 오은영’이 유쾌한 가을 나들이의 추억이 될지, 무서운 트라우마가 될지는 부모의 선택과 사후 대처에 달려 있다. 아이가 평소 겁이 많거나 예민한 기질이라면 유행에 휩쓸려 억지로 귀신 앞에 세우는 일은 피해야 한다고 조언한다.

또한 상황극을 경험한 뒤에는 “분장한 연기자 삼촌·이모와 재미있는 놀이를 한 것”이라고 충분히 설명해 주어 아이가 불안을 털어내고 일상으로 돌아올 수 있도록 돕는 과정이 반드시 뒤따라야 한다고 덧붙였다.

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