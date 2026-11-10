수능시험 무엇을 위한 경쟁인가? 조선시대 서원이 던지는 질문 [조선생활실록(實LOG)34]

“달마다 시험으로 경쟁하게 하니, 이는 선비를 가르치고 기르는 도리가 아니다.”

-1827년 12월, 소수서원 원장이 출제한 과거시험 모의고사 시험 문제-

시험이 문제라면서, 그걸 또 시험 문제로 냈다고?

서원에서 모임하는 모습을 그린 8폭 병풍으로 김면주, 이조원, 이면긍 등 이름이 쓰여 있다. 국립중앙박물관

1827년 12월, 경북 영주의 소수서원에서 실제로 이런 일이 벌어졌다. 과거시험을 준비하기 위한 모의고사에서 ‘시험으로 학생들을 경쟁시키는 것은 올바른 교육이 아니다’라는 주제로 글을 지으라는 문제가 출제된 것이다.

이 기묘한 문제를 낸 사람은 소수서원 원장 강운이었다. 요즘으로 치면 교장선생님쯤 되는 인물이다. 그 사연을 알려면 이 날로부터 약 300년 전으로 거슬러 올라가야 한다. 조선 최초의 서원인 백운동서원이 세워진 때다.

1543년 풍기군수 주세붕은 경상도 풍기에 백운동서원을 세웠다. 그런데 이 서원은 설립 초기부터 뜻밖의 명성을 얻었다. 이른바 ‘과거 급제의 명소’로 입소문이 난 것이다. 조선 최초의 서원이 과거 급제의 명소였다니! 하지만 당시로서는 그리 이상한 일도 아니었다. 주세붕에게 서원은 훌륭한 인재를 길러 나라에 쓰이게 하는 학교였고, 유능한 관리를 뽑는 과거시험을 준비하는 일은 서원이 해야 할 중요한 교육활동이었기 때문이다.

1751년(영조 27) 강세황이 도산서원의 실경을 그린 그림으로, 도산서원을 중심으로 앞쪽 탁영담, 반타석 등을 흐르는 강물과 함께 그렸다. 국립중앙박물관

그러나 모두가 이러한 공부에 만족한 것은 아니었다. 1558년, 스무 살의 김성일은 소수서원에서 과거를 준비하다가 돌연 공부의 방향을 바꾼다. 과거공부만 하고 자신을 위한 참된 학문을 알지 못한다면 부끄러운 일이라는 생각에서였다. 그는 과거공부를 접고 소수서원을 떠나 퇴계 이황을 찾아갔다.

퇴계가 보기에 공부란 단지 시험에 합격하거나 벼슬을 얻기 위한 수단이 아니었다. 성현의 가르침을 탐구하고 자신의 몸과 마음을 닦아 삶 속에서 실천하는 것이 공부의 본령이었다. 이러한 공부를 유학에서는 ‘위기지학(爲己之學)’, 곧 자신을 위한 학문이라 불렀다. 그렇다고 퇴계가 모든 제자에게 과거시험을 포기하라고 요구한 것은 아니었다. 그가 강조한 것은 공부의 순서였다. 먼저 성현의 가르침을 탐구하고 자신을 수양하는 데 힘쓰되, 여력이 있으면 과거공부를 병행하라는 것이었다.

옥천서원에서 돌린 통문으로, 통문은 다수의 의견을 모을 때 돌리는 문서 유형이다.

말은 그럴듯하지만, 현실은 녹록지 않았다. 조선 후기 석실서원의 학규에는 ‘과거공부를 하고자 하는 자는 다른 서원으로 가야 한다’는 규정이 있었다. 과거공부를 하려면 다른 학교로 가라니!

김창협이 남긴 시 한 편은 흥미로운 사연을 전한다. 어느 해 과거시험이 있던 날, 함께 공부하던 유생들이 모두 과거를 보러 서울로 떠나자 서원에 남겨진 김창협은 홀로 강가를 거닐며 쓸쓸한 마음을 시로 읊었다. ‘명예를 좇지 않는 사람은 하나도 없고, 맑은 강에는 늙은 이 몸의 그림자만 마주하네. 이 날 제생들이 모두 과거를 보러 서울로 갔구나.’ 과거공부를 경계하면서도 과거 응시까지 막을 수는 없었던 스승의 처지가 어쩐지 씁쓸하다.

1826년 11월, 스승 이가순은 소수서원에서 ‘강회’라는 공부 모임을 닷새 동안 열었다. 유생들은 경전을 강독하는 사이사이 과거시험 준비를 위한 글짓기 시험도 치렀다. 그런데 강회가 끝난 뒤 이가순은 뜻밖의 고백을 남겼다. ‘강독하는 사이에 과거 문체로 시와 부를 시험하였다. 오직 화려한 문장으로 선후를 다투는 것에 대한 경계를 조금 범하였으니 부끄럽고 두려워할 만하다.’ 이가순의 고민은 바로 여기에 있었다.

시권은 고거시험 답안지이다. 해당 시권은세로 69cm, 가로 190.5cm에 달한다. 국립중앙박물관.

이듬해 소수서원에서는 더욱 흥미로운 일이 벌어졌다. 1827년 12월, 원장 강운이 열하루 동안 강회를 열었다. 그 과정에서 유생들 사이에 시험 성적에 따른 순위 경쟁이 점차 과열되자 강회를 마치는 마지막 날, 강운은 직접 모의고사 문제를 출제했는데, 그가 선택한 주제는 바로 ‘경쟁’이었다. 시를 짓는 문제에는 ‘논어’의 ‘그런 경쟁이 군자의 것이다’라는 구절을 제시했다. 또 다른 글짓기 문제는 더욱 노골적이었다. ‘소학’에 실린 ‘달마다 시험으로 경쟁하게 하니, 이는 선비를 가르치고 기르는 도리가 전혀 아니다’라는 구절을 제시한 것이다.

참으로 절묘한 시험이었다. 학생들에게 경쟁을 시키면서 경쟁의 폐해를 비판하는 글을 쓰게 하다니! 다만 분명한 것은 그가 시험을 폐지하기보다 시험 자체를 교육의 기회로 삼으려 했다는 점이다. 문제는 시험을 ‘보느냐 마느냐’보다 ‘무엇을 위해 시험을 보느냐’에 있었다.

1664년(현종 5) 함경도 길주에서 심시한 문무과 시험 장면을 그린 것으로, 김수항을 비롯한 시험감독관과 합격자 명단이 적혀 있다. 국립중앙박물관.

시험을 포기하라고 훈계하는 대신, 시험을 치르는 바로 그 자리에서 자신이 무엇을 위해 경쟁하는지 스스로 돌아보게 했던 것이다. 그로부터 약 200년이 지난 지금도 시험은 여전히 우리 곁에 있다. ‘무엇을 위해 시험을 치르고, 무엇을 위해 경쟁하는가.’ 200년 전 소수서원의 시험 문제는 오늘날 우리에게도 공부와 경쟁의 목적이 무엇인지 여전히 되묻고 있다. (한국국학진흥원 전통생활사총서 23)

국립공주대 김자운 교수

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