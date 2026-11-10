11월 11일 오전 11시, 전 세계가 부산 향해 1분간 고개 숙인다

전 세계가 11월 11일 오전 11시 부산을 향해 일제히 고개를 숙인다. 6·25전쟁에 참전한 22개국 198만 유엔참전용사의 희생과 헌신을 기리는 국제추모행사 ‘턴 투워드 부산(Turn Toward Busan)’이 열리기 때문이다. 세계 유일 유엔군 묘지인 부산 유엔기념공원을 향한 1분간의 묵념은 전쟁의 아픔을 넘어 자유와 평화의 가치를 되새기는 상징적인 순간이 될 전망이다.

지난해 ‘턴투워드 부산’ 행사에 참석한 참전용사가 거수경례를 하고 있다. 재한유엔기념공원관리처 제공

부산시는 11일 부산 남구 유엔기념공원에서 제20회 유엔참전용사 국제추모의 날 기념식이 열린다고 10일 밝혔다. 이날 행사에는 한국을 방문한 유엔참전용사와 후손, 외교사절, 6·25 참전용사, 정부·군 주요 인사와 시민, 학생 등 1000여명이 참석한다.

‘턴 투워드 부산’은 2007년 캐나다 참전용사 빈센트 커트니의 제안으로 시작됐다. 매년 11월 11일 오전 11시 세계 각국에서 부산 유엔기념공원을 향해 1분간 묵념하며 참전용사들을 추모하는 행사다. 2020년 법정기념일인 ‘유엔참전용사 국제추모의 날’로 지정되면서 국가 차원의 기념행사로 자리 잡았다.

특히 올해는 부산 전역에 추모 사이렌이 울리는 가운데 시민들도 일상에서 잠시 멈춰 참전용사들의 희생을 기리는 시간을 갖는다. 오전 11시부터 1분간 울리는 사이렌은 전 세계 동시 묵념의 시작을 알린다.

기념식은 참전국기 게양과 1분 묵념, 헌화, 참전국 대표 인사말, 헌정공연과 추모사 등으로 진행된다. 행사 마지막에는 공군 특수비행팀 블랙이글스의 추모비행도 펼쳐진다. 행사 중 21발의 예포 발사와 항공기 비행에 따른 소음이 발생할 수 있다.

전재수 부산시장은 “유엔참전용사들의 희생과 헌신을 기억하고 자유와 평화의 가치를 되새기는 뜻깊은 추모행사인 만큼 시민들도 오전 11시 1분간 묵념에 동참해 달라”고 당부했다.

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