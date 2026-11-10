나연, 유재석 87억 집 이웃이었다…“같은 아파트 살아요”

트와이스 나연이 방송인 유재석과 같은 아파트에 거주하고 있다는 사실을 깜짝 공개한다.

10일 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘틈만나면,’에는 블랙핑크 지수와 트와이스 나연이 게스트로 출연한다. 두 사람은 유재석, 유연석과 함께 경기 군포시 산본동을 찾아 동네 곳곳의 틈새 시간을 함께한다.

이날 지수와 나연이 함께 등장하자 유재석과 유연석은 두 사람의 친분에 관심을 보인다. 유재석이 “어떻게 둘이 친분이 돈독한 거냐”고 묻자 지수는 “서로 연습생 때부터 친했다. 자주 밥도 먹는다”며 남다른 인연을 공개한다.

특히 지수는 연습생 시절 나연의 인기를 언급해 눈길을 끈다. 그는 “둘 다 연습생 때 각자 회사에서 유명했다. 오래 연습하면 ‘얘가 에이스래’라고 소문이 나는데, 그게 나연이었다”고 회상했다.

이어 자신은 어떤 수식어로 유명했냐는 질문에 “그냥 ‘나연이’로 유명했다”고 답해 웃음을 안겼다. 이를 들은 유연석은 “다른 회사여도 소문이 나는구나”라며 신기해했다.

산본동이 고향인 지수의 추억도 공개됐다. 지수는 “제가 요 앞 아파트에서 10살 때까지 살았다”며 어린 시절을 보낸 동네를 소개했다.

다만 ‘산본의 딸’이라는 수식어에는 손사래를 쳤다. 지수는 “‘산본의 딸’은 김연아 선수다. 심지어 피겨 벽화도 있다”고 설명했다.

이에 유연석이 “그럼 연아 선수가 첫째 딸, 지수가 둘째 딸 하자”고 제안하자 지수는 “영광입니다”라고 화답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 나연은 유재석과의 뜻밖의 공통점으로 모두를 놀라게 했다. 유재석이 나연에게 어느 동네에 사는지 묻자 나연은 “저 논현인데요?”라고 답한 뒤 “재석 선배님이랑 같은 아파트다”라고 밝혀 눈길을 끌었다.

예상하지 못한 대답에 유재석은 당황하며 “나연이 성수동에 살았던 것만 생각나서 헷갈렸다”고 해명했다. 나연은 유재석의 반응에 웃음을 터뜨리며 화기애애한 분위기를 이어갔다.

연습생 시절부터 이어진 지수와 나연의 특별한 인연부터 유재석과 나연의 뜻밖의 이웃사촌 사실까지 공개될 ‘틈만나면,’ 방송에 관심이 쏠린다.

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