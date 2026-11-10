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“운영비 분담 가능”…신상진 성남시장, 오세훈 서울시장 만나 ‘광역철도 협조’ 요청

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성남=오상도 기자 sdoh@segye.com

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위례~삼동선(10.6㎞) 및 지하철 8호선 판교 연장(3.78㎞) 협조 요청
서울시 재정 부담 완화 위해 시설 운영비 등 비용 분담 파격 제안

경기 성남시가 서울과의 광역 교통망 확충을 위해 주요 철도 현안 해결에 사활을 걸었다.

 

9일 성남시에 따르면 신상진 시장은 최근 서울시청에서 오세훈 서울시장을 만나 ‘위례~삼동선’과 ‘지하철 8호선 판교 연장’ 사업 등 지역 주요 철도 현안에 대해 협조를 요청했다. 서울시의 재정 부담을 덜어주기 위해 시설 운영비 등 관련 비용을 분담하겠다는 의지도 피력했다.

신상진 성남시장(오른쪽)이 서울시를 방문해 오세훈 서울시장과 주요 철도 현안에 대해 논의하고 있다. 성남시 제공
신상진 성남시장(오른쪽)이 서울시를 방문해 오세훈 서울시장과 주요 철도 현안에 대해 논의하고 있다. 성남시 제공

이번 회담의 핵심인 ‘위례~삼동선’은 서울 위례신도시 위례중앙역에서 성남을 거쳐 광주시 경강선 삼동역까지 10.6㎞를 잇는 광역철도망이다. 이 노선은 서울시가 추진 중인 위례~신사선과 직결 운행돼 환승 없이 서울 강남권 진입을 가능하게 한다.

 

신 시장은 해당 노선 개통 시 이용 수요 확대로 위례~신사선의 재무성과 경제성을 크게 끌어올릴 수 있다는 점을 강조했다.

 

함께 논의된 ‘지하철 8호선 판교 연장’은 모란차량기지에서 판교테크노밸리를 지나 판교역까지 3.78㎞ 구간을 잇는 사업이다. 성남 원도심과 첨단 산업 거점인 판교 간 접근성을 혁신적으로 개선하고 출퇴근 시간대 극심한 도로 혼잡을 완화하기 위한 성남시의 숙원 과제다.

 

특히 신 시장은 철도 연장에 따른 서울시의 재정 부담 우려를 없애기 위해 시설 운영비 등 발생 비용을 성남시가 분담하는 방안을 협의하겠다고 강조했다.

 

이에 오 시장은 사업의 절실함과 협력 취지에 공감하며 양 도시가 함께 합리적 방안을 모색하겠다고 화답했다.

 

신 시장은 “서울과 성남은 출퇴근과 일상을 공유하는 하나의 광역 생활권”이라며 “시민들의 삶의 질을 높이기 위해 두 광역철도 사업이 지체 없이 추진되도록 서울시와 지속적이고 실효성 있는 협력을 이어가겠다”고 밝혔다.


성남=오상도 기자 sdoh@segye.com 기자페이지 바로가기

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