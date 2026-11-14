방치된 고사목의 재발견… 지역경제 깨우다 [S스토리-탄소중립 시대, 바이오매스 주목]

“바이오매스 발전소가 들어선 뒤 지역에 사는 젊은이들 취업에도 도움이 될 뿐만 아니라 매년 연말 23개 경로당에 난방비도 지원해주는 등 여러모로 큰 도움이 되고 있습니다.”



7일 강원 강릉시 강동면 안인진리 한적한 시골 마을에 들어서자 2개의 높은 굴뚝이 있는 공장 하나가 눈에 들어왔다.

바닷바람이 시원하게 불어오는 이곳은 영동에코발전본부 강릉 바이오매스 발전소. 목재펠릿을 활용해 신재생에너지를 생산하는 공정과정에서 희뿌연 연기가 쉴 새 없이 뿜어나오고 있었다.



먼발치에서 보이는 거대한 발전소는 어둡고 칙칙한 화력발전소와는 전혀 다른 인상을 풍긴다. 안인리 등 5개 마을에 800여명의 주민들이 살고 있는 전형적인 시골마을에 자리한 이곳은 미이용 산림 부산물을 활용해 깨끗한 전력을 생산하는 국내의 대표적인 바이오매스 발전소다.



◆버려진 고사목을 친환경 에너지원으로



현재 국내에서 가동 중인 5곳의 바이오매스 발전소 중 핵심 거점으로 꼽히는 강릉 바이오매스 발전소는 설비용량 325㎿급 이상의 대형 발전설비를 갖추고 있다. 연간 수십만 가구가 사용할 수 있는 전력을 안정적으로 공급하며 동해안 지역 전력망의 든든한 버팀목 역할을 해내고 있다.



태양광이나 풍력처럼 기상 조건에 따라 발전량이 달라지는 재생에너지의 한계를 극복하고 24시간 끊김 없는 전력을 공급할 수 있다는 점이 가장 큰 특징이다.



12일 포항시 등에 따르면 세계 바이오매스 발전산업은 유럽을 중심으로 성장해 왔으며 중국과 인도, 인도네시아 등 아시아 국가에서도 화석연료 대체와 에너지 공급 다변화 차원에서 관련 사업이 적극 추진되고 있다.



관련 업계는 글로벌 바이오매스 발전시장 규모가 2025년 약 1485억달러에서 2034년 약 2509억달러로 69% 성장할 것으로 전망했다. 연평균 성장률은 약 6%다.



발전소 내부에는 거대한 연료 저장고로 보이는 건물이 보였고, 내부에는 빽빽하게 쌓인 목재 칩과 펠릿이 들어 있다고 인근 주민들은 전했다. 과거에는 숲속에 버려지거나 방치된 산불 피해목, 소나무재선충병 피해목 그리고 숲가꾸기 작업 후 남겨진 나뭇가지들이다.



발전소 인근 주민은 “예전에는 산불이나 재선충 피해를 입은 나무들이 산에 그대로 방치되어 2차 산불 위험을 키우거나 산림 경관을 망치기 일쑤였다”며 “하지만 이제는 그 버려지던 목재들이 모여 지역을 밝히는 귀중한 에너지로 재탄생하고 있다”고 말했다.



발전소 인근 주민들 반응 역시 대부분 호의적이다. 처음 발전소가 들어설 당시 존재했던 대기오염에 대한 우려는 이제 옅어진 지 오래다.



발전소가 지역 내 미이용 산림자원 수집과 운송, 가공 과정에서 수백명의 일자리를 만들어내면서 지역 경제에 실질적인 온기가 돌기 시작했기 때문이다.



안인발전소 주변마을 상인회장을 맡고 있는 정의호(75)씨는 “처음엔 매연이나 미세먼지 걱정이 많았는데 막상 가동해 보니 대기 배출 물질 관리도 투명하게 잘되고 마을 지원 사업이나 일자리 창출 효과가 커서 지금은 주민 대다수가 지역의 든든한 상생 기업으로 생각하고 있다”고 만족감을 나타냈다. 또 다른 주민은 “이곳 발전소는 50여년 전 석탄을 때 전기를 만드는 공장이었는데 2017년부터 목재펠릿을 때 발전을 하는 친환경 공장으로 거듭났다”며 “당시에는 석탄을 때다 보니 시꺼먼 연기가 하늘을 뒤덮어 환경에 악영향을 미쳤는데 지금은 많이 좋아졌다는 생각이 든다”고 말했다.

◆“지역경제에 단비” vs “대기오염 심해져”



국내 대표적인 철강산업단지가 밀집한 경북 포항에서도 바이오매스 발전에 대한 관심이 높아지고 있다. 글로벌 철강경기 불황 등으로 경북 포항의 경기 침체가 가속화되는 가운데 미이용산림을 활용하는 바이오매스 발전 사업이 대안으로 떠오르면서다.



㈜한국남동발전과 경북개발공사가 민간업자인 포항신재생에너지㈜와 컨소시엄을 구성해 2016년 2월 포항시와 바이오매스 발전을 위한 업무협약을 체결했다.



이 사업은 5500억원을 투자해 포항시 영일만3 일반산업단지 4만6000㎡ 부지에 미이용산림 바이오매스(연간 연료 사용량 55만t)를 이용해 설비용량 110㎿의 바이오매스 발전소를 짓는 것이다. 2024년 11월 산업통상부로부터 최종 공사계획 인가가 났다.



소나무 등 침엽수림이 밀집한 경북 북부 지역을 중심으로 연간 국내에선 458만t의 재선충병 나무 등 폐목이 발생하고 있다. 이곳에 바이오매스 발전소를 짓는다면 연간 전력생산량은 77만796㎿h로 약 20만가구가 쓸 수 있는 전력을 생산할 것으로 전망된다.



바이오매스 발전이 지역경제에 미칠 긍정적 효과도 무시할 순 없다. 이들 컨소시엄 측은 발전소 주변지역 지원사업과 지역지원?장학복지사업 등 총 195억을 주민 지원사업에 내놓겠다고 약속했다.



또 포항과 인근 지역의 미이용 산림자원을 연간 약 1000억원 규모로 구매하고, 발전소 운영인력 100명과 목재 수집·가공 분야 약 500명 등 총 600여명의 고용 효과가 기대된다고 밝혔다.



정부로부터 최종 공사 인가를 얻었음에도 일부 환경단체 등의 반대로 난항을 겪고 있다. 목재를 연소하는 과정에서 미세먼지와 질소산화물, 황산화물 등이 발생할 수 있기 때문이다.



또한 목재 연료의 생산과 운송, 연소 과정까지 고려하면 바이오매스가 무조건 탄소중립 에너지라고 단정할 수는 없다.



포항환경운동연합과 기후솔루션은 “바이오매스 화력발전소는 같은 양의 전기를 생산할 때 석탄보다 더 많은 이산화탄소를 배출하고, 연소 과정에 질소산화물과 먼지 등 대기오염 물질을 배출해 환경·건강 부담을 키운다”고 주장했다.



컨소시엄 측은 바이오매스 발전에 대한 일각의 우려는 ‘기우’라며 국내 가동 중인 화력·바이오 발전설비 가운데 최고 수준의 강화된 환경기준을 적용했다고 밝혔다.



컨소시엄 측 관계자는 “대기오염물질 배출 저감 부문에서 법정 배출허용기준을 압도적으로 상회하는 설계가 적용됐다”고 전했다.



먼지 배출량의 경우 법정 기준보다 20% 강화된 국내 최고 수준으로 설계했고 질소산화물은 법정 기준(15ppm) 대비 33% 강화된 10ppm(예측치 8.0ppm)으로, 황산화물은 법정 기준(25ppm) 대비 88% 강화된 3ppm(예측치 2.4ppm)으로 관리한다는 설명이다.



이 관계자는 “초미세먼지 제거 효율이 탁월한 2단 여과식 집진설비를 채택해 초미세먼지를 99% 이상 제거하도록 설계했다”고 밝혔다.



이러한 상황에서 올해 12월말까지 착공을 하지 못하면 사업권을 반납해야 한다는 우려가 나온다.



익명을 요구한 한 전문가는 “국내에서 발생하는 산림 부산물을 체계적으로 수집하고, 지역별 연료 생산시설과 발전시설을 연계하는 산업 생태계를 구축해야 한다”며 “바이오매스 발전소는 환경적 책임을 전제로 할 때 지역의 신성장산업으로 자리 잡을 가능성이 있다”고 말했다.

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