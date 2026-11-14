영상통화시대 연 핵심 서비스… 한때 이용자 3500만명 달해 [김동환의 김기자와 만납시다]

2002년 5월31일 한·일월드컵 개막식에서 휴대전화를 든 ‘디지털 메신저’들이 관중석을 누비며 영상통화를 시연했다. 휴대전화 화면으로 상대방 얼굴을 보며 통화한다는 것은 당시만 해도 낯선 광경이었다. 음성통화와 문자메시지가 주된 기능이던 시절 이동통신의 미래를 보여준 장면이었다.



영상통화와 고속 데이터 전송을 앞세운 3G(3세대) 이동통신은 휴대전화에 영상과 데이터 전송이라는 새로운 역할을 더했다. 단순한 통신 수단이던 휴대전화가 다양한 정보를 주고받는 생활 도구로 진화했다. 하지만 새로운 기술의 상징이었던 3G가 신규 가입 중단과 함께 퇴장 수순을 밟으면서 기존 이용자들의 서비스 전환이라는 과제가 남게 됐다.

SK텔레콤이 2007년 3G(WCDMA) 기반 영상통화 서비스의 상용화를 앞두고 선보인 ‘Live On 3G+’ 캠페인 광고 영상. SK텔레콤 공식 유튜브 채널 영상 캡처

◆한때 수천만 이용… 스마트폰 시대 밑거름



한·일월드컵 개막식에서 시연한 광대역 코드분할다중접속(WCDMA)은 3G를 대표하는 기술 중 하나다. 국내에서는 WCDMA를 비롯한 다양한 방식이 활용됐다. 초기에는 통신망과 단말기 부족으로 대중화에 어려움을 겪었지만, 데이터 전송 속도가 개선되고 통신망이 확대되면서 가입자가 늘었다.



3G 가입자 통계는 기술 방식에 따라 집계 범위가 달랐다. 2007년 3월 WCDMA 가입자는 약 25만명이었지만 동기식 3G 기술 이용자까지 포함하면 1600만명에 달했다. 이후 WCDMA 가입자는 2008년 9월 1409만명 규모로 늘어나 전체 이동전화 가입자의 31.3%를 차지했고, 2012년 3월에는 3500만명 수준에 이르렀다.



2009년 말 아이폰 국내 출시와 2011년 롱텀에볼루션(LTE), 2019년 5G 상용화를 거치며 3G의 영향력은 점차 줄었다.



이용자들이 더 빠른 통신망으로 이동한 가운데 SK텔레콤은 8월부터, KT는 지난 2일부터 3G 단말기와 HD 보이스(고품질 음성통화)를 지원하지 않는 LTE 단말기의 신규 가입·번호이동·기기변경을 중단했다. 두 사업자가 신규 이용자 유입을 막으면서 3G는 퇴장 수순에 들어섰다.



◆‘어떡하지’ 고민… “자연스러운 수순” 반응



남은 3G 이용자들의 고민은 커지고 있다. 오랫동안 사용해 익숙하고 통화·문자 등 기존 기능에 불편이 없어 단말기를 바꾸지 않았지만, 교체를 고민해야 하는 상황에 놓였다.



한 이용자는 통신 관련 커뮤니티에 “메인 전화기가 아직 3G 모델”이라며 “단말기 교체 필요성을 느끼지 못해 바꾸지 않고 썼는데 이제는 바꿔야 할지 고민된다”고 적었다. 다른 누리꾼도 “어머니께서 삼성 갤럭시 모델에 3G 요금제를 사용 중”이라며 기기 교체를 고민했다.



“3G가 아직도 있었는지 몰랐다”는 반응에는 “엘리베이터 긴급 구조 전화망 중 3G를 쓰는 곳이 있다”며 향후 대책이 궁금하다는 댓글이 달렸다.



통신업계는 가입자와 데이터 트래픽 감소, 단말기와 네트워크 장비 노후화 등을 고려하면 3G 퇴장은 자연스러운 수순이라고 본다. 과학기술정보통신부의 유·무선통신서비스 가입 현황에 따르면 올해 8월 기준 국내 3G 휴대전화 회선은 25만여개로 전체 휴대전화 회선의 약 0.4%에 그쳤다.



다만 신규 가입 중단이 전체 서비스 종료를 뜻하지는 않는다. 통신사들은 아직 구체적인 서비스 종료 시점이 확정되지 않았다고 밝혔다. 승강기 등에 쓰이는 회선도 산업 현장의 장비 교체와 시스템 점검이 필요한 만큼 전환에 시간이 걸릴 전망이다.



◆소외 없이 살피기 과제… ‘전환 지원’



각 통신사는 남은 3G 이용자가 LTE와 5G로 전환할 수 있도록 기기 교체 지원과 통신요금 할인 등 지원 프로그램을 마련했다. 기술 전환 과정에서 기존 이용자들이 소외되지 않도록 살피는 일도 중요하다.



SK텔레콤은 “3G를 오랫동안 이용해 오신 고객의 상황을 세심하게 살펴 전환을 지원하겠다”며 밝혔고, KT도 “3G 이용 고객의 불편과 부담을 최소화하고 상황에 맞게 선택할 수 있도록 지원하겠다”고 전했다.

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