공주 알밤·의성 마늘, 지하철역서 사세요

강화 새우젓과 공주 알밤, 홍천 찰옥수수, 의성 마늘, 청송 사과 등을 시중가보다 최대 30% 저렴하게 구입할 수 있는 직거래장터가 서울 지하철역에서 열린다.



서울시는 9일부터 28일까지 인천 강화군, 강원 홍천군, 충남 공주시, 경북 의성·청송군과 서울지하철 주요 역사 5곳에서 지역 농특산물 직거래장터인 ‘서로잇다 로컬마켓’을 운영한다고 밝혔다.



시에 따르면 서로잇다로컬마켓은 서울교통공사의 도농상생사업 ‘서울Pick’과 연계해 지하철 역사 내 유휴공간을 활용하는 직거래장터다. 지역 농가가 생산한 농특산물을 직접 판매해 중간 유통단계를 줄이는 방식이다.



우선 10일까지 5호선 광화문역에서 5개 지자체의 14개 농가가 참여하는 ‘프리뷰마켓’이 열린다. 지역별 대표 농특산물을 한자리에서 판매한다.



첫날 열리는 개장행사에는 오세훈 서울시장과 5개 지자체장이 참석해 지역 농가를 격려할 예정이다.



16일부터는 구의역·미아사거리역·합정역·아차산역에서 지역별 정규마켓을 순차적으로 운영한다. 2호선 구의역에서는 16일∼18일, 23일∼25일 두 차례에 걸쳐 강화군의 대표 특산물인 새우젓과 강화쌀, 순무, 청국장, 고구마 말랭이 등을 판매한다.



4호선 미아사거리역에서는 공주시와 홍천군의 특산물을 번갈아 선보인다. 공주시는 16∼18일과 23∼25일 알밤과 알밤두부·식혜·잼 등을, 홍천군은 19∼21일과 26∼28일 찰옥수수와 인삼, 사과, 오미자청 등을 판매한다.



2·6호선 합정역에서는 23일부터 28일까지 의성군의 마늘·사과·샤인머스캣·누룽지 등을 판매한다. 같은 기간 5호선 아차산역에서는 청송군의 부사·시나노골드 등 사과와 사과즙을 구입할 수 있다.



곽종빈 시 행정국장은 “지하철 역사라는 일상 속 공간을 지역의 특산물 장터로 활용해 시민들에게는 신선한 농수산물을 저렴하게 판매하고, 지역에는 새로운 판로를 제공할 것”이라고 말했다.

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