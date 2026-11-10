‘20년 숙원’ 청계 6가 지상 횡단보도 설치

서울시가 시민들의 불편을 줄이기 위해 청계천과 서울역 일대에 횡단보도를 확충한다. 청계6가 교차로와 무교동사거리는 설치를 마쳤고 서울역교차로 북측은 이달 말 개통을 목표로 공사를 진행 중이다. 시는 도심의 끊긴 보행길을 이어 ‘걷기 좋은 도시 서울’을 만드는 데 주력한다고 9일 밝혔다.



시에 따르면 청계6가 교차로에는 2006년부터 횡단보도를 설치해 달라는 요구가 이어졌다. 지하상권 위축 우려와 문화재 보호 문제 등으로 사업이 난항을 겪었지만 시는 2023년 12월 국민권익위원회 조정을 거쳐 서울경찰청·서울시설공단, 3개 상인회와 설치에 합의했다. 주변 여건 등을 고려해 설치 위치를 오간수교 최남측으로 정했다. 시민들은 왕복 8~10차로인 장충단로를 기존 지하통로뿐 아니라 지상에서도 건널 수 있다. 계단 이용이 어려운 교통약자의 이동 선택권도 넓어질 전망이다.

청계6가 전경. 서울시 제공

청계광장과 업무·상업시설이 인접해 직장인들의 발길이 잦은 무교동사거리 모전교 남·북측에는 대각선 횡단보도를 신설했다. 이곳은 청계천을 따라 동서로 이동하는 보행자와 무교로를 따라 남북으로 이동하는 보행자가 만나는 지점이다. 시민들은 두 차례에 걸쳐 교차로를 건너지 않고 대각선으로 바로 이동할 수 있다.



철도·버스·택시 등 다양한 교통수단이 모이는 서울역 일대의 보행 동선도 개선한다. 서울역교차로 북측 서울역우체국 앞 지하보도 상부에 횡단보도를 설치해 숭례문과 서울역을 잇는 지상 보행길을 조성할 계획이다.



여장권 시 교통실장은 “앞으로도 시민들이 일상에서 겪는 불편을 세심하게 살펴 누구나 안전하고 편리하게 걸을 수 있는 서울을 만들겠다”고 말했다.

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