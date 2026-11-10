‘목포의대 신설’ 김원이, 단식 11일 만에 멈춘 이유…절충안 나올까

국립목포대 의과대학 신설을 요구하며 무기한 단식 농성을 이어오던 더불어민주당 김원이 의원이 단식 11일째인 9일 병원으로 긴급 이송됐다. 당 지도부의 설득과 중재로 단식을 중단한 김 의원은 전남대병원 목포병원 신설 대안과 관련해 국비 지원을 늘려달라고 요청했다.

민주당 김민석 대표와 한병도 원내대표는 이날 오후 국회 본청 앞 농성장을 직접 찾아 김 의원의 손을 잡았다. 김 대표는 “우리한테 맡기고, 제가 책임을 질 테니까, 마지막 마무리까지 할 테니까 오늘은 단식을 마무리해야 한다. 지금 이대로는 도저히 안 될 것 같다”며 “본인이 안 된다고 해도 앰뷸런스를 불러야 한다”고 말했다. 김 의원은 “전남대병원 목포병원은 괜찮은 방안인데 법률상 국비와 지방비 비율에서 지방비 부담이 너무 높다”며 “국비 비율을 현실에 맞게 많이 올려주셔야 한다”고 요청했다. 그는 “이렇게라도 안 하면 목포시민들에게 볼 낯이 없다”며 눈시울을 붉히기도 했다.

더불어민주당 김민석 대표가 9일 국회 본관 앞에서 목포대 국립의대 신설대학 심사 요구 단식 농성을 마치고 구급차에 타는 김원이 의원과 인사하고 있다. 연합뉴스

김 의원은 김 대표 등의 부축을 받아 구급차로 이동한 뒤 녹색병원에 입원했다. 김 의원실에 따르면 그는 단식 이후 몸무게가 7㎏ 빠지고, 저혈당 증세를 보이는 등 건강이 급속도로 나빠진 것으로 알려졌다.

안도걸 의원 등 전남광주 지역구 민주당 의원들도 이날 김 의원의 단식 현장을 방문해 격려한 뒤 기자회견을 열고 의대 유치가 무산된 목포 등 서부권에 획기적인 의료 인프라를 확충할 것을 촉구했다.

이들은 “국립 의대 유치 좌절로 전남광주 서부 주민들이 느끼는 상실감과 의료 공백에 대한 우려는 매우 엄중하다”며 “의료 공백 해소와 함께 낙후된 지역 경제에 숨통을 틀 종합적인 발전 대책이 시급하다”고 강조했다.

김 의원은 지난달 30일부터 전남권 국립의대 신설 후보 대학 추천 과정의 공정성에 의문을 제기하며 단식 농성에 나섰지만, 지난 4일 정부가 순천대(호남권), 경국대(경북권)를 지역의대 신설 대학으로 최종 선정했다.

민주당은 전남광주통합시당 차원의 ‘전남광주 의료 인프라 확충 TF’ 논의를 바탕으로 현재 대안으로 거론되는 전남대병원 목포병원 설립을 추진한다는 계획이다. 당 지도부는 이르면 오는 11일 전남광주 현장 최고위원회의에서 관련 내용을 공식화할 방침이다.

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