강원도, 어촌뉴딜 공모 3곳 싹쓸이…700억원 확보

강원도는 해양수산부 주관 ‘2027년 어촌뉴딜 3.0 사업’ 공모에서 신청한 도내 3개 지역이 모두 최종 선정되는 쾌거를 거뒀다고 9일 밝혔다.

이번 3개 지역 선정으로 총사업비 700억원(국비 370억원 포함)을 확보하며 낙후된 어촌·어항의 기초 기반시설 현대화 및 지역별 맞춤형 특화 발전 전략 추진에 본격 시동을 건다.

묵호항 사업계획도. 강원도 제공

도내 어촌은 그동안 어업 인구 감소와 노후화된 시설로 지역 소멸 위기를 겪어왔다. 도는 이러한 위기를 극복하기 위해 도 주관으로 전략적 공모 방향을 제시하고 어촌·어항재생 전문가 컨설팅을 상시 운영하는 한편 정치권과 긴밀한 공조 체계 가동하여 공모 대응에 총력을 기울여 왔다.

특히 우상호 도지사는 지난 6월 당선 직후부터 각 어촌 고유의 전통성 보전과 시설 현대화라는 투트랙 전략 추진을 위해 본 어촌뉴딜3.0사업 공모에 적극 대응을 주문하는 등 공모 과정을 직접 챙겨 왔다. 그 결과 전 지역 선정이라는 쾌거를 거뒀다.

이번에 선정된 시·군별 주요 사업을 살펴보면 경제도약형으로 선정된 동해시 묵호항과 삼척시 삼척항에 각각 300억원의 사업비를 투입해 대규모 혁신에 나선다.

동해 묵호항은 '수산·관광 복합 거점(활·선어 판매장 및 청년 창업몰 등) 및 ‘묵호항 보행환경 개선과 분산형 언덕호텔 조성'과 함께 '야간경관 특화 및 어항 위생환경 개보수' 등을 구축해 체류형 해양관광 거점을 육성한다.

우상호 강원도지사. 강원도 제공

삼척 삼척항은 '정라 문화예술공간과 연계한 수변공간 조성' ‘지진 해일 안전타워 관광자원화 및 감성 골목길 조성’, ‘수산물 특화 가공 판매장 및 어업 지원 시설 복합화’를 통해 역사·문화·예술이 살아 쉼쉬는 어촌 경제 거점을 조성한다.

어촌회복형으로 선정된 고성군은 사업비 100억원을 투입해 '교암·문암2리항' 일대에 돌봄 공간 조성, 보행로 확충, 화장실 정비, 어촌스테이션 신축 및 주차장 등 필수 기초 생활 기반시설을 확충한다.

우상호 강원지사는 "이번 어촌뉴딜 3.0 공모 전 지역 선정은 우리 도의 청정한 해양 자원을 바탕으로 어업공동체와 시·군 행정이 한뜻으로 일궈낸 소중한 결실"이라며 "동해, 삼척, 고성의 지역별 특색을 살린 맞춤형 사업을 차질 없이 추진해 낙후된 어촌 환경을 개선하고 청년들이 돌아와 마음껏 꿈을 펼칠 수 있는 활기찬 바다와 살고 싶은 어촌을 만드는 데 도정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

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