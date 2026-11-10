저축은행 대·중견기업 대출 처음 5조 넘어…1년 새 50%↑ [경제 레이더]

저축은행에서 중견기업·대기업에 대출한 잔액이 1년 사이 50% 증가해 처음으로 5조원을 넘어섰다. 정부의 생산적 금융 활성화 정책과 가계대출 규제가 맞물리면서 저축은행이 제조업을 중심으로 대기업 대출을 늘리는 모양새다.



9일 금융감독원의 금융통계시스템에 따르면 올해 2분기 기준 전국 저축은행 79개사의 대기업 대출 잔액은 5조3124억원으로 집계됐다. 이는 지난해 동기(3조5222억원)보다 50.83%(1조7902억원) 급증한 규모다. 전 분기(4조8691억원)와 비교하면 9.10%(4433억원) 증가했다. 2024년 3월 말 이후 줄곧 증가세였던 저축은행의 대기업 대출 잔액은 이번에 처음으로 5조원을 넘어섰다.

사진=뉴시스

전체 대출 잔액에서 대기업 대출이 차지하는 비중도 지난해 2분기 3.71%에서 올해 2분기 5.55%로 1.84%포인트 상승했다. 저축은행의 대기업 대출 통계는 중소기업기본법상 중소기업만 제외되며, 대기업·중견기업을 아우른다.

저축은행이 대기업 대출을 늘린 배경으로는 정부의 생산적 금융 활성화 정책이 꼽힌다. 지난 2월 금융위원회는 저축은행의 ‘영업구역 내 여신 비율’ 산정에 자산 5000억원 이상 중견기업 대출도 포함시키는 내용 등을 담은 저축은행 발전방안을 발표했다. 저축은행은 자사 영업구역 내에서 40∼50% 이상 여신을 의무적으로 취급해야 한다.

정부의 가계대출 총량 규제도 저축은행이 기업 대출에 적극 나서게 했다. 한국은행 경제통계시스템에 따르면 상호저축은행의 가계대출 잔액은 지난해 2분기 41조1363억원에서 올해 2분기 39조5761억원으로 줄었다. 2분기 전체 대출에서 차지하는 비중도 전년 동기(43.35%) 대비 2.05%포인트 하락한 41.30%였다.

저축은행은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실에 따라 최근 부동산·건설업 대출은 줄이고 제조업은 늘린 것으로 나타났다. 올해 2분기 저축은행의 부동산업 대출 잔액은 15조8946억원으로 전 분기보다 6227억원 감소했다. 전년 동기보다는 2조2922억원 줄었다. 반면 제조업 대출 잔액은 3조3606억원으로 전 분기보다 2603억원, 전년 동기 대비 5670억원 증가했다.

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