"장비 싣고도 구호 안 나섰나"…우도 사망, 유족 반발

제주 우도 천진항에서 바다에 빠져 숨진 50대 남성의 유족이 현장에 출동했던 경찰과 소방대원들이 구조 장비를 갖추고도 방치했다며 철저한 수사와 엄벌을 요구했다.

사망한 피해자의 법률 대리인과 유족 측은 9일 오후 제주도의회 도민카페에서 기자회견을 열고 관련 경찰관 2명과 소방대원 4명에 대한 수사를 촉구했다.

유족 측에 따르면 사고 당시 현장에는 경찰관과 119구급대원 등 6명이 있었고, 소방차량에는 구명부환, 수난구조용 튜브, 긴급잠수장비, 드로우백 등 다수의 구조 장비가 실려 있었다.

인근에 정박 중이던 도항선 내부에도 구조 장비가 마련돼 있었지만, 이들은 해경 연안구조정이 현장에 도착할 때까지 직접 입수하거나 구조 조치를 하지 않은 채 방치했다고 유족은 주장했다.

대리인 측은 "출동 인력들이 사후 면담에서 '피해자가 수영을 잘했다', '육안으로 확인하지 못했다'는 식의 앞뒤 맞지 않는 변명으로 일관하고 있다"며 "경찰관직무집행법과 119구조구급법 등 법률상 정해진 직무를 저버린 명백한 업무상과실치사"라고 지적했다.

수사 기관의 소극적인 태도에 대해서도 비판이 이어졌다. 유족 측은 평소 업무 협조 관계인 파출소 소속 경찰관들을 해경이 수사하는 구조를 지적하며 "초기에 사건번호조차 알려주지 않고 정보공개 청구를 요구하는 등 피해자 가족을 철저히 배제했다"고 호소했다.

이에 대해 제주동부경찰서는 이날 오후 설명자료를 내고 "현장 출동 경찰관이 순찰차에서 구명환과 로프를 꺼내 연결해 사용하려 했고 수차례 물 밖으로 나오도록 설득했으나, 대상자가 먼바다로 헤엄쳐 가버려 실제 투척이 어려웠다"고 밝혔다.

도항선 장비에 대해서도 "이미 당일 운항을 마친 상태였으며, 피해자와 거리가 멀어 사용하지 못했다"고 설명했다.

현재 서귀포해양경찰서는 현장에 출동했던 경찰관 2명과 소방대원 4명을 업무상과실치사 혐의로 입건해 당시 구호 조치가 제대로 이뤄졌는지 조사하고 있다.

경찰은 피의자가 잠수해 발견하기 어려웠고 당시 출동 경찰관들이 정상적인 업무를 수행한 것으로 보고 아직 감찰은 하지 않은 것으로 전해졌다.

앞서 9월7일 오후 9시2분께 남성 A씨는 제주시 우도면 천진항 바다로 뛰어들었다. 7분 뒤 현장에 119구급대원 4명이 도착했으나, A씨는 뒤늦게 심정지 상태로 인양돼 병원으로 이송된 끝에 결국 숨졌다.

<뉴시스>

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