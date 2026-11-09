“언제 사놨는지 기억도 안 나네” 한 번도 안 쓴 우리집 소화기, 교체 주기는 [Q&A]

집 안에 소화기를 갖춰뒀지만 언제 구입했는지 기억나지 않는 경우가 많다. 한 번도 사용하지 않았다면 새것과 다름없다고 생각하기 쉽지만, 소화기에도 정해진 사용기간이 있다. 가정에서 흔히 사용하는 분말소화기의 내용연수는 10년으로, 사용한 적이 없더라도 제조일을 확인해야 한다.

9일 소방의 날을 맞아 한국소방산업기술원 소화기 성능확인 담당자에게 확인한 내용을 토대로 가정용 소화기의 교체 기준과 점검·관리 방법에 대한 궁금증을 질의응답(Q&A)으로 정리했다.

9일 직접 촬영한 분말소화기. 가정에서 사용하는 분말소화기의 내용연수는 제조일로부터 10년으로, 한 번도 사용하지 않았더라도 제조연월과 압력계 상태를 확인해야 한다. 압력계 바늘이 녹색 구간을 벗어나거나 손잡이가 파손된 경우에는 점검 또는 교체가 필요하다. 이수민 기자

―한 번도 사용하지 않은 소화기도 10년이 지나면 교체해야 하나

그렇다. ‘소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령’에 따르면 분말소화기의 내용연수는 10년이다. 구매일이 아닌 제조연월을 기준으로 하며, 소화기 본체에 표시된 제조연월을 확인하면 된다. 법정 교체 의무는 특정소방대상물의 관계인에게 적용되지만, 일반 가정에서도 10년이 지났다면 교체하는 것이 좋다. 성능확인 검사를 통과하면 3년간 사용기간을 연장할 수 있지만, 소화기 한두 대를 보유한 가정에서는 검사 비용 등을 고려해 새 제품을 구매하는 것이 현실적이다.

―10년이 지나지 않았어도 교체해야 하는 경우가 있나

가장 먼저 압력계를 확인해야 한다. 일반적인 축압식 분말소화기는 손잡이 부근에 압력계가 달려 있다. 바늘이 녹색 구간을 가리키면 내부 압력이 정상 범위에 있다는 의미다. 반대로 녹색 구간을 벗어났다면 정상 작동을 기대하기 어려워 교체를 고려해야 한다. 제조연월과 함께 압력계 상태를 확인하는 것이 가정에서 할 수 있는 가장 기본적인 점검이다.

―압력계가 정상이라면 안심해도 되나

압력계가 녹색 구간에 있는데도 작동하지 않는 경우는 드물지만, 다른 부품에 문제가 생겼을 가능성까지 배제할 수는 없다. 손잡이 파손이나 용기 변형 등도 함께 살펴봐야 한다. 다만 몸통에 작은 흠집이 있거나 바닥에 녹이 조금 슬었다고 무조건 교체해야 하는 것은 아니다. 손잡이가 깨졌거나 몸통이 심하게 찌그러지는 등 작동에 영향을 줄 만한 손상이 있다면 점검이나 교체가 필요하다.

―소화기를 주기적으로 흔들어줘야 한다는 말도 있는데

분말이 굳거나 뭉치지 않도록 주기적으로 흔들어주는 것이 좋다. 흔들었을 때 분말이 움직이는 느낌이 전혀 없거나 내부가 비어 있는 듯한 느낌이 든다면 이상 여부를 살펴야 한다. 다만 흔들었을 때 나는 소리만으로 정상 작동 여부를 확정할 수는 없다.

사진=이수민 기자

―작동 여부를 확인하려고 조금 분사해 봐도 되나

권장하지 않는다. 시험 삼아 소화약제를 분사하면 내부 압력이 줄어들어 실제 화재 발생 시 정상적으로 사용하기 어려울 수 있다. 사용하지 않은 소화기는 임의로 분사하기보다 압력계와 외관 상태를 확인하는 것이 좋다.

―어디에 보관하고, 오래된 소화기는 어떻게 버려야 하나

직사광선이나 습기가 많은 장소를 피하고, 화재가 발생했을 때 쉽게 발견하고 꺼낼 수 있는 곳에 보관해야 한다. 보관 환경에 따라 소화기 상태가 달라질 수 있으므로 가능한 한 온도와 습도 변화가 크지 않은 곳에 두는 것이 좋다. 사용기간이 지났거나 파손된 소화기는 일반 쓰레기와 함께 버리지 말고 거주지 지방자치단체가 정한 방법에 따라 배출해야 한다. 대형폐기물로 신고해 수거하는 지역도 있으므로 관할 시·군·구청의 안내를 확인하면 된다.

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