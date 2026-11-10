미전수 훈장 전시회로 독립유공자 후손 찾았다

국가보훈부는 충남 예산군 대흥초등학교 출신 독립유공자의 미전수 훈장 전시회를 계기로 해당 독립유공자 5명의 후손을 모두 찾았다고 9일 밝혔다. 10일 오후 2시 서울 용산구 서울지방보훈청에서 훈장 전수식을 연다. 이들 5명은 1919년 3월 충남 예산의 독립만세운동에 참여한 공적으로 2021년 대통령표창이 추서됐지만, 후손이 확인되지 않아 훈장을 전수하지 못했다. 대상자는 △김이기(1896~1924) △김동욱(1898~1970) △정옥섭(1901~미상) △이희주(1902~미상) △김용태(1903~미상) 지사다. 보훈부는 지난 6월부터 2개월간 대흥초등학교에서 이들의 훈장을 전시했다. 전시 기간 관련 언론보도를 접한 정옥섭 지사의 후손이 먼저 문의해 왔다. 나머지 4명의 후손도 관련 자료를 검토하고 정보를 추적한 끝에 찾았다.



권오을 보훈부 장관은 “조국 독립을 위해 모든 것을 바치셨던 선열들의 숭고한 헌신에 비하면 늦은 전수이지만, 이제라도 유족의 품으로 돌아가게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”고 말했다.

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