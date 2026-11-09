다카이치 “김정은과 만나 얘기하고 싶다”

다카이치 사나에 일본 총리가 김정은 북한 국무위원장과의 대화 의지를 재확인하면서 한국의 역할이 주목받고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령에다 다카이치 총리까지 북한과의 정상 간 대화 가능성을 열어두고 있는 만큼 한국도 북한의 호응을 기다리는 데 그치지 않고 대화 여건을 조성하는 한편 향후 협상에서 한국의 입장을 반영할 구체적인 구상을 마련해야 한다는 지적이 나온다.

다카이치 사나에 일본 총리. 교도 연합뉴스

다카이치 총리는 8일 도쿄에서 열린 납북 피해자 전원의 즉각적인 일괄 귀국을 촉구하는 국민대집회에서 “북·일 평양선언에 기초해 서로 결실 있는 관계를 만들어 가고 싶다”며 “일본 총리로서 김 위원장과 만나 솔직하게 이야기하고 싶다”고 말했다. 다카이치 총리가 언급한 북·일 평양선언은 2002년 9월17일 고이즈미 준이치로 당시 일본 총리와 김정일 국방위원장이 서명한 문서다. 조기 국교정상화 노력과 일본의 식민지배에 대한 반성·사죄, 수교 이후 경제협력, 핵·미사일 문제 등을 담고 있다. 일본이 납치 문제 해결을 넘어 북한과의 관계 개선을 모색할 수 있는 외교적 토대이기도 하다.

북·미 정상 간 만남 가능성이 거론되고 북한이 중국과 고위급 교류를 이어가는 상황도 한국에는 외교적 과제를 던지고 있다.



한국으로서는 북·미, 북·일 대화가 각각의 현안을 중심으로 진행되는 과정에서 한반도 문제의 직접 당사자로서 역할을 확보하는 것이 중요하다. 이를 위해 미국과 일본의 북한 접근을 긴밀히 조율하면서 비핵화와 군사적 긴장 완화, 남북관계 개선 등을 연계한 협상 의제를 구체화할 필요가 있다는 지적이다.

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