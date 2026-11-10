[이코노 브리핑] 농협銀, 대안정보 기반 신용평가 도입 외

농협銀, 대안정보 기반 신용평가 도입

NH농협은행은 포용금융을 확대하고자 대안정보 기반의 신용평가모형인 ‘올원브릿지모형’을 도입해 금융이력이 부족한 개인 및 개인사업자에 대한 금융지원을 강화한다고 9일 밝혔다. 이 모형은 9개 기관, 1만여개의 대안정보를 분석해 개발했다. 기존에 활용하던 통신정보, 소액결제정보 외에 공과금, 쇼핑 등 소비패턴 정보 등을 추가로 활용했다. 기존 대출 보유고객에 대한 만기연장 심사체계도 개선했다.

KB카드, 韓銀과 디지털금융 혁신 MOU

KB국민카드가 카드업계에서 처음으로 한국은행과 디지털 금융 인프라 혁신을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다. 양측은 예금토큰 등 새로운 디지털 지급수단이 혁신적이고 확장성 있게 사용될 수 있는 방안을 함께 마련할 예정이다. 이번 협약을 통해 KB국민카드의 인프라 및 서비스 운영 경험을 활용해 소비자·사용처 모두에 친화적인 디지털 금융 인프라 구축 방안을 모색한다.

카카오페이손보, 운전자보험 맞춤 개정

카카오페이손해보험이 운전 빈도와 생활 방식에 따라 필요한 보장을 선택할 수 있도록 운전자보험을 4가지 맞춤형 플랜으로 개정했다고 9일 밝혔다. ‘엄마아빠 플랜’은 운전자와 동승 자녀의 자동차사고부상치료비, 자녀 골절 수술비, 일상생활 배상책임 등을 보장한다. ‘일상 운전자 플랜’은 출퇴근이나 장거리 운전이 잦은 고객을 위한 상해·수술 보장을 강화했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지