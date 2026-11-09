中 생산자물가 5.7%↑… 4년 반 만에 최고치

국제 유가 상승 등 여파로 중국의 생산자물가 상승률이 4년 반 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 반면 올해 들어 서서히 회복세를 보이던 소비자물가는 다시 상승세가 둔화했다. 원자재 가격 상승 압력이 누적되고 있음에도 소비 회복세가 이를 충분히 받쳐주지 못하는 모양새다.



9일 중국 국가통계국에 따르면 지난 10월 생산자물가지수(PPI)는 전년 동월 대비 5.7% 상승했다. 이는 9월 상승률(5.0%)을 넘어선 것은 물론, 로이터통신이 집계한 시장 전문가 예상치 5.3%를 웃도는 수준이다. 코로나19 여파가 이어지던 2022년 6월(6.1%) 이후 최고이기도 하다.

국제 유가 상승 등 여파로 중국의 생산자물가 상승률이 4년 반 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 사진은 중국 장쑤성의 한 슈퍼마켓. 신화=연합뉴스

중국 생산자물가는 장기간 이어진 하락세를 끝내고 올해 들어 꾸준한 상승을 이어오고 있다. 특히 전쟁으로 높은 수준을 유지 중인 국제 유가로 인해 석탄 채굴, 석유·천연가스 가공, 화학 등 에너지 집약적인 원자재 및 기초 제조업의 원가 부담이 가중됐다.



견조한 수출 수요 역시 PPI 상승의 배경으로 꼽힌다. 핀포인트 자산운용의 장즈웨이 수석 이코노미스트는 CNBC와의 인터뷰에서 “매우 강력한 대외 수요가 광업 및 원자재 산업을 중심으로 한 생산자물가 상승을 이끌었다”고 설명했다.



장바구니 물가는 둔화세를 보였다. 10월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 0.7% 상승하는 데 그쳤다. 9월(0.9%)보다 상승 폭이 줄었고, 시장 전망치(0.8%)에도 미치지 못했다. 휘발유 등 에너지와 원자재 가격 상승이 물가를 끌어올렸으나, 가파른 식품 가격 하락세가 이를 상쇄했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가 상승률 역시 9월 1.0%에서 10월 0.8%로 낮아졌다.



통상 생산자물가가 오르면 시차를 두고 소비자 가격에 영향을 주지만, 중국에서는 올해 생산 비용 상승 압력이 지속적으로 누적되고 있음에도 더딘 내수 회복세 탓에 기업들이 소비자 가격에 이를 반영하지 못하는 것으로 분석된다. 수출 중심의 회복세와 달리 내수 개선은 여전히 더뎌 추가 부양책이 불가피하다는 관측이 나온다.

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