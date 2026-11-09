[기고] 에너지 전환의 미래, 스타트업에서 답을 찾다

세계 에너지 산업이 거대한 전환기를 맞고 있다. 탄소중립과 재생에너지 확대, 인공지능(AI)의 확산 등으로 전력산업의 패러다임이 빠르게 변화하고 있다. 에너지를 생산하고 저장하며 소비하는 모든 주체가 전력시장에 참여하는 새로운 시대가 열리고 있다.



이러한 변화는 기존 전력산업에 도전인 동시에 새로운 기업에는 기회다. 특히 분산에너지, 에너지저장장치(ESS), 가상발전소(VPP), 인공지능(AI) 기반 전력관리 등 에너지 신산업 분야는 혁신적인 기술과 아이디어를 가진 스타트업이 성장할 수 있는 새로운 시장이다.

이진오 한국에너지공과대학교 교수

에너지 산업은 오랫동안 대규모 설비와 자본을 중심으로 성장해 왔다. 그러나 에너지 전환 시대에는 거대한 설비 못지않게 데이터를 분석하고, 전력 운영을 최적화하며, 새로운 서비스를 만들어 내는 기술이 중요해지고 있다. 이는 상대적으로 작은 자본으로도 혁신적인 사업 모델을 구현할 수 있는 스타트업에 새로운 가능성을 열어준다.



문제는 기술력만으로 시장에 진입하기 어렵다는 점이다. 에너지 산업은 높은 기술적 신뢰성과 안전성이 요구되고, 실제 전력망 환경에서 기술을 검증할 기회도 제한적이다. 우수한 기술을 보유하고도 실증 환경과 초기 수요처를 확보하지 못해 사업화에 어려움을 겪는 기업이 적지 않다.



이러한 측면에서 한국에너지공대가 추진하는 ‘K그리드 인재·창업 밸리’ 조성사업은 중요한 의미를 갖는다. 차세대 전력망 분야의 인재양성과 기술창업, 실증 인프라를 연계해 새로운 에너지 산업 생태계를 구축하는 사업이다. 대학의 연구 역량과 기업의 사업화 역량을 결합하고, 스타트업이 개발한 기술을 실제 환경과 유사한 조건에서 검증할 수 있도록 지원하는 것이 핵심이다.



분산에너지 실증 클러스터는 스타트업에 새로운 기회를 제공할 것으로 기대된다. 기업은 자체적으로 구축하기 어려운 실증 인프라를 활용해 기술의 신뢰성과 사업성을 검증하고, 대학과의 공동연구 및 기술이전을 통해 경쟁력을 높일 수 있다.



2026 빛가람 국제전력기술 엑스포(BIXPO) 역시 에너지 신산업의 다양한 가능성을 확인하는 계기가 됐다. 전력산업과 첨단기술의 융합은 새로운 사업 기회를 만들어 내고 있으며, 에너지 혁신의 주체가 기존 대기업과 공공기관을 넘어 스타트업으로 확대될 수 있음을 보여준다. 중요한 것은 이러한 기술과 아이디어가 전시장에서의 가능성에 머무르지 않고 실제 시장에서 성과를 창출하도록 연결하는 일이다.



이를 위해서는 대학, 공공기관, 대기업, 투자기관이 함께 참여하는 개방형 혁신 생태계가 필요하다. 대학은 연구 성과와 인재를 제공하고, 공공기관과 대기업은 실증 기회와 초기 시장을 열어주며, 투자기관은 혁신기업의 성장을 뒷받침해야 한다. 특히 에너지 산업의 특성을 고려할 때 스타트업이 기술을 검증하고 첫 번째 고객을 확보할 수 있도록 지원하는 것이 무엇보다 중요하다.



에너지 전환은 단순히 발전원을 바꾸는 일이 아니다. 새로운 기술과 서비스, 기업과 일자리를 만들어 내는 산업구조의 변화다. 이 변화의 중심에 에너지 스타트업이 자리해야 한다.



이제는 에너지 스타트업을 단순한 창업지원의 대상이 아니라 미래 전력산업을 이끌어 갈 핵심 주체로 바라봐야 한다.



K그리드를 중심으로 연구개발과 실증, 창업과 투자가 선순환하는 생태계를 구축한다면, 대한민국은 에너지 기술의 수요국을 넘어 새로운 에너지 산업과 시장을 창출하는 혁신 국가로 도약할 수 있을 것이다.

이진오 한국에너지공과대학교 교수

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