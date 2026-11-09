K팝 아이돌 90% ‘중소돌’… 3.6년 버텨

지난 30년간 K팝 아이돌 그룹 90%가 중소 기획사를 통해 데뷔했지만, 이들의 평균 활동기간은 대형 기획사 소속 팀의 절반에도 못 미치는 것으로 나타났다.

9일 김정섭(사진) 성신여대 문화산업예술학과 교수가 1996년부터 지난해까지 데뷔한 K팝 아이돌 그룹 1159팀을 전수 분석한 결과, 1042팀(89.9%)이 중소 기획사에서 데뷔한 것으로 나타났다. 대형 기획사에서 데뷔한 그룹은 117팀(10.1%)뿐이었다. 성별로 살펴보면 보이그룹의 88.4%, 걸그룹의 91.6%, 혼성 그룹의 84.2%가 중소 기획사를 통해 데뷔했다.



아이돌 대부분이 중소 기획사에서 데뷔했지만 이들 중 장수한 그룹은 많지 않았다. 대형 기획사 출신 그룹의 활동 지속 확률(데뷔 후 일정 시점까지 그룹의 활동이 지속할 확률)은 1년 86.3%, 3년 77.0%, 5년 65.2%, 10년 49.8%로 상대적으로 높았다. 10년이 지나도 절반이 생존하는 대형 기획사 출신과 달리 중소 기획사 출신 그룹들은 같은 기간 지속 확률이 13.2%에 그쳤다. 기간별로는 1년 66.5%, 3년 42.2%, 5년 28.7%를 기록했다. 평균 활동 기간(공식 데뷔 시점부터 공식 해체 또는 활동 종료 시점까지의 기간)을 살펴봐도 대형 기획사 출신 그룹은 7.4년으로 중소 기획사 출신 그룹(3.6년)의 두 배 이상을 기록했다.



‘그룹 수명’에 차이가 나는 이유는 결국 성적이다. 음반 판매 성과에서도 중소 기획사와 대형 기획사 격차가 두드러졌다. 단일 앨범 일정 판매량에서 대형 기획사 출신 그룹 중 10만장 이상을 기록한 팀은 57.3%로 과반이었다. 30만장 이상(37.6%), 50만장 이상(29.1%), 100만장 이상(20.5%) 비율도 높았다.



중소 기획사 출신 그룹이 음반 판매 10만장을 넘길 확률은 6.6%로 대형 기획사 출신이 100만장을 넘길 확률에도 크게 미치지 못했다. 30만장 이상 2.5%, 50만장 이상 1.4%, 100만장 이상은 0.7%로 비율이 더 크게 떨어졌다. 밀리언셀러 달성 비율로만 따지면 대형 기획사가 중소 기획사의 30.5배에 달했다.



김 교수는 중소 기획사 성장을 위해 금융·투자, 제작·유통, 디지털·글로벌, 전문인력·공연, 산업환경·역량 강화 등 5개 분야에 걸친 10개 지원 과제도 제안했다. 지원 과제에는 지식재산권(IP) 확보 연계형 정책 펀드·투자, 유망 중소기획사 및 신생기업 성장 지원, 사회관계망서비스(SNS)·쇼트폼·인공지능(AI)·데이터 기반 마케팅, 해외 쇼케이스 지원 등이 포함됐다. 김 교수는 “단순한 데뷔·제작비 지원을 넘어 ‘시장 진입→성장→투자비 회수→재투자→장기 활동’으로 이어지는 성장 기반 구축에 초점을 맞춰야 한다”고 밝혔다.

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