목디스크 한의통합치료 효과 3년간 유지…수술 전환 0건

한의통합치료를 받은 목디스크(경추추간판탈출증) 환자들의 통증과 기능, 삶의 질 개선 효과가 3년이 지난 뒤에도 이어졌다는 장기 추적 연구 결과가 나왔다. 추적 기간 중 수술로 전환한 사례는 단 한 건도 없었다. 생성형 AI로 만든 이미지



목디스크 환자에게 한약과 침, 약침, 추나요법 등을 병행한 한의통합치료를 시행한 결과 통증과 기능 개선 효과가 3년간 유지됐다는 연구 결과가 나왔다.

3년 추적에 참여한 환자 112명 가운데 수술로 전환한 사례는 없었으며, 연구진은 현재 진행 중인 5년 추적 연구를 통해 장기적인 치료 근거를 추가로 확보할 계획이다.

◆ 목디스크 환자 120명 모집…3년 추적률 93.3%

9일 자생한방병원 척추관절연구소에 따르면 이수원 원장 연구팀은 국제학술지 ‘통증연구저널(Journal of Pain Research)’에 목디스크에 대한 한의통합치료의 3년 장기 임상 연구 결과를 게재했다.

목디스크는 목뼈(경추) 사이의 디스크(추간판)가 튀어나와 신경을 압박하는 질환으로, 목 통증뿐 아니라 팔로 뻗치는 방사통과 저림을 동반한다. 주로 나이가 들면서 발생하는 퇴행성 변화가 원인이며, 만성으로 이어지는 경우가 많아 보존적 치료를 장기간 이어가는 환자도 적지 않다.

하지만 한의통합치료의 효과가 1년 이상 지속되는지 확인한 장기 연구는 부족했다.

한의통합치료 후 3년간 목디스크 환자의 평균 통증 점수(NRS) 변화. 생성형 AI로 만든 이미지

이에 연구팀은 5년 장기 추적을 목표로 진행 중인 전향적 다기관 관찰연구의 3년차 중간 결과를 분석했다. 2019년 7월부터 2021년 12월까지 자생한방병원 강남·대전·부천·해운대 등 4개 기관에서 자기공명영상(MRI)으로 목디스크와 방사통이 확인되고, 숫자통증척도(NRS)가 6점 이상인 환자 120명을 모집했다. 이 가운데 112명이 3년차 추적까지 참여해 93.3%의 추적률을 기록했다.

참여자들은 한약과 침, 약침, 추나요법 등으로 구성된 한의통합치료를 초기 2개월간 평균 15.4회 받았다. 이후 전화와 내원을 통해 장기 추적이 이뤄졌다. 주요 평가지표는 목·팔 통증 중 심한 통증의 NRS였으며, ▲시각통증척도(VAS) ▲목 기능장애지수(NDI) ▲삶의 질(EQ-5D-5L) ▲환자 만족도(PGIC) ▲근로생산성(WPAI) ▲경추 가동범위(ROM) 등도 함께 평가했다.

◆ 통증 점수 8주 만에 절반 이상 감소…3년차까지 개선 유지

분석 결과 1차 평가지표인 통증 점수(NRS)는 치료 전 평균 7.25점에서 치료 8주 만에 3.29점으로 낮아졌으며, 3년차에는 2.68점을 기록했다. 치료 전과 비교하면 총 4.57점 감소한 것으로, 초기 치료에서 나타난 통증 개선이 3년차까지 유지된 것이다.

이번 통증 점수 감소폭은 환자가 체감할 수 있는 최소한의 변화 기준인 최소임상중요차이(MCID) 2.2점과 측정 오차를 넘어 실제 변화로 판단하는 기준인 최소감지변화(MDC) 4.1점을 모두 웃돌았다. 연구진은 이를 통해 통증 개선이 단순한 측정 오차를 넘어선 실질적인 변화라고 설명했다.

다른 평가지표에서도 개선이 확인됐다. 목과 팔 통증을 측정하는 VAS가 유의하게 감소했고, 목 기능장애지수(NDI)는 22.00점 낮아진 17.11점으로 나타났다. 삶의 질 지표인 EQ-5D-5L은 0.14점 상승한 0.84점을 기록했다.

경추 가동범위와 근로생산성, 환자 만족도 역시 치료 초기에 개선된 뒤 3년차까지 유지됐으며, 1년차와 3년차 사이에 효과가 감소하는 경향은 관찰되지 않았다.

자생한방병원 의료진이 목디스크 환자에게 약침 치료를 시행하고 있다. 자생한방병원)

◆ 추적 기간 중 수술 전환 없어…5년 장기 연구 진행

연구팀은 추적 기간 중 목디스크 수술로 전환한 사례가 없었으며, 치료와 관련된 부작용이나 합병증도 추가로 발생하지 않았다고 밝혔다.

연구팀은 한의통합치료의 효과가 각 치료법의 상호 보완적인 작용에서 비롯된 것으로 분석했다. 침 치료와 추나요법은 근육 이완과 기능 회복을 돕고 신체의 통증 조절 경로를 활성화하며, 한약과 약침은 염증을 줄이고 신경을 보호해 통증 완화에 도움을 줄 수 있다는 설명이다.

이수원 자생한방병원 척추관절연구소 원장은 “목디스크는 만성적으로 재발하기 쉬운 질환인 만큼 치료 직후의 효과뿐 아니라 그 효과가 얼마나 오래 지속되는지가 중요하다”며 “이번 연구는 한의통합치료 후 3년이 지난 시점까지 통증과 기능 개선이 유지됐음을 확인했다는 데 의미가 있다”고 말했다.

이어 “특히 추적 기간 중 수술로 전환한 사례가 없었다는 점은 한의통합치료가 수술을 고민하는 환자들에게 우선 고려할 만한 보존적 치료 선택지가 될 수 있음을 시사한다”며 “현재 진행 중인 5년 추적 연구를 통해 목디스크에 대한 한의통합치료의 장기 근거를 지속적으로 축적해 나가겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지