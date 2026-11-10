도쿄에 전문 결혼상담소까지 등장…日 여성 “한국 男이 좋아요”

일본 여성들 사이에서 한국 남성을 결혼상대로 선호하는 현상이 확산하고 있다. 이에 도쿄에는 한국 남성과 일본 여성의 만남을 전문적으로 주선하는 결혼상담소까지 성황인 것으로 전해졌다.

도쿄신문은 지난 9월 29일 한국 남성과 결혼하려는 일본 여성들이 늘면서 한일 국제결혼 전문 상담소의 회원 모집도 활발해지고 있다고 보도했다.

도쿄의 한일 결혼 전문 상담소 ‘모아러브(Moa Love)’에 따르면 일본인 여성 회원 수는 1년 만에 두 배로 증가했다. 회원 상당수는 K팝과 한국 드라마를 통해 한국에 관심을 갖게 됐으며, 결혼 후 한국에서 생활하기를 희망하는 여성도 적지 않다.

‘모아 러브’ 홈페이지 캡처

실제 상담소를 통해 한국 남성과 교제 중인 38세 일본인 여성은 “한국 남성은 매일 사랑한다는 표현을 하고 일상에서 세심하게 배려한다”고 소개했다. 그는 “소중한 사람으로 대해주기 때문에 한국 남성과 한 번 교제하면 일본 남성이 부족하게 느껴진다”고 말했다.

양국의 언어 장벽도 낮아지고 있다. 상담소 측은 한국인 남성 회원 가운데 약 40%가 일본어를 능숙하게 구사하지 못하지만, 번역 애플리케이션의 발전으로 의사소통이 한층 수월해졌다고 설명했다.

실제 국제결혼 통계에서도 변화가 나타났다. 통계청의 ‘2025년 다문화 인구동태 통계’에 따르면 지난해 한국 남성과 일본 여성의 혼인 건수는 1494건으로 전년보다 25.8% 증가했다. 2022년 615건과 비교하면 3년 만에 약 2.4배로 늘어난 수치다. 관련 통계가 작성된 2008년 이후 가장 많았다.

다만 한국 남성과 결혼한 한 일본 여성은 “모든 한국 남성이 드라마 속 인물처럼 다정한 것은 아니다”라며 국적보다 상대방의 성격과 가치관이 중요하다는 점을 강조했다.

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