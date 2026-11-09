젠슨 황 불륜 인정에 中 '허니 트랩' 재조명…정치권서 기술기업까지

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 스파이로 의심 받는 중국 국적 여성 기업가 앨리스 황(중국명 황러)과 불륜을 인정하면서 중국이 서방을 상대로 벌여온 '허니 트랩(honey trap·미인계)' 공작 의혹에 관심이 모아진다.

허니 트랩은 정보를 얻어내거나 특정 행동을 하도록 유도하기 위해 상대방을 성적으로 유혹하는 행위를 의미한다. 서방 정보당국은 중국 정보기관이 성적 관계나 불법 행위 등 개인의 약점을 이용해 협력을 강요하는 허니 트랩을 사용한다고 경고해왔다.

◆젠슨 황, 불륜 인정…中 정보기관 연계 의혹 조사

액시오스에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 엔비디아 직원들에게 보낸 전자우편에서 앨리스 황과 불륜을 인정하고 사과했다. 그는 "나는 아내를 배신했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다"며 "내 행동과 그로 인해 초래된 상처에 대해 전적으로 책임을 지겠다"고 밝혔다.

앨리스 황은 중국 기술기업이 미국의 인공지능(AI) 수출 통제를 우회하는데 관여한 혐의로 조사를 받은 싱가포르 인공지능(AI) 클라우드 업체 '메가 스피드 인터내셔널'의 전직 최고위 임원이다.

싱가포르 스트레이츠타임스에 따르면 메가 스피드는 중국 국영 자본과 관련된 중국 게임회사 '세븐 로드 인터내셔널'이 전신이다. 엔비디아와 20억 달러 규모 첨단 칩 구매 약정을 하기 전까지 업계에서 무명에 가까웠고 이후 대중 수출 통제 우회 혐의로 조사를 받았다.

앨리스 황은 2023년 3월 세븐 로드가 메가 스피드로 사명을 변경할 당시 경영에 합류했다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 트럼프 행정부는 앨리스 황이 중국 정보기관인 국가안전부(MSS)에 포섭된 스파이라고 판단하고 있는 것으로 알려졌다.

엔비디아는 현재로서는 국가 안보나 기업 기밀이 침해됐다고 믿을 만한 근거가 없다면서도 황 CEO가 외국 정보기관의 표적이 됐다는 언론 보도에 대해 독립 조사에 착수한다고 발표했다. 황 CEO는 트럼프 행정부 2기 출범 이후 조 바이든 행정부의 대중 첨단 AI칩 수출 제한 완화를 건의한 바 있다.

◆美 정치권 접근한 '팡팡'…연방 하원의원과 성적 관계

뉴욕포스트는 중국 정보당국의 허니 트랩 사례로 중국 국적 여성 크리스틴 팡(일명 팡팡)이 에릭 스월웰 전 민주당 연방 하원의원 등 미국 정치권에 접근한 사건을 꼽았다.

미국 액시오스에 따르면 미국 연방수사국(FBI)은 샌프란시스코 중국 총영사관에서 외교관으로 위장한 MSS 요원 의심 인물을 감시하다 팡의 존재를 파악했다. 당국은 팡이 MSS 지시로 정치정보 수집과 영향력 공작을 벌인 것으로 의심했다.

팡은 2011년 캘리포니아주립대에 입학해 중국학생회 회장과 아시아태평양계 미국인 공공문제협회(APAPA) 대학 지부 회장을 맡았고 이를 토대로 정치 행사와 선거자금 모금 행사 등을 조직하면서 정치인들과 접촉했다.

팡의 대표적인 접근 대상은 스월웰이었다. 팡은 스월웰이 캘리포니아주 더블린 시의원이던 시절부터 관계를 맺었다. 스월웰은 2012년 연방 하원의원에 당선됐고 2015년 1월 하원 정보특별위원회 위원으로 배정돼 중앙정보국(CIA) 감독 소위원회에서 민주당 측 간사를 맡았다.

팡은 2014년 재선 과정에서 스월웰의 선거자금 모금 주선자로 활동했고 의원실에 최소 1명의 인턴을 배치하는 데 기여했다.

팡은 스월웰과 성적 관계도 맺었다. 워싱턴포스트(WP)는 지난 8월 백악관 태스크포스(TF)가 공개한 FBI 면담 기록 요약을 인용해 스월웰이 팡과 가끔 성적 관계를 했다고 인정했다고 보도했다.

다만 스월웰은 2015년 FBI로부터 팡과 중국 정보기관의 연계 의혹을 알리는 방어적 브리핑을 받은 뒤 관계를 끊었으며 FBI로부터 위법행위 혐의를 받지 않았다. 팡은 같은 해 중반 미국을 떠났다.

팡은 스월웰 이외에도 미국 중서부 지역 시장 최소 2명과 연애 또는 성적 관계를 맺은 것으로 알려졌다. 액시오스는 오하이오주 한 시장과 차량 안에서 성적 접촉을 한 사실이 FBI 전자감시에 포착됐다는 정보당국자의 증언을 전하기도 했다.

◆英 MI5, 中 '허니 트랩' 경고…美 기술·군사 분야도 표적

서방 정보당국과 방첩 전문가들은 중국과 러시아 정부가 미국의 영업비밀을 훔치기 위해 젊고 매력적인 여성들을 동원해 대형 기술기업과 군수기업의 전문가들을 유혹하고 첩보활동을 벌이도록 하고 있다고 주장한다.

영국 국내정보국(MI5)은 2008년 기업과 금융기관에 배포한 '중국의 첩보활동 위협'이라는 제목의 문서에서 중국 정보기관이 성적 관계나 불법행위 등 개인의 취약점을 이용해 협력을 압박하는 것으로 알려져 있다고 경고했다.

영국 의회 정보안보위원회는 2023년 중국 관련 보고서에서 중국 정보기관이 중국에 들어온 대상자를 성적으로 곤란한 상황에 빠뜨려 협박하는 허니 트랩 수법을 사용한다는 영국 대외정보국(MI6)의 증언을 공개했다.

영국 더타임스에 따르면 중국과 거래하는 기업에 위험관리 솔루션을 제공하는 파미르컨설팅의 최고정보책임자(CIO) 제임스 멀버넌은 "중국의 성(性) 전쟁 전술이 미국에 대해 비대칭적 우위를 제공한다"고 말했다.

한 미국 고위 방첩 당국자도 중국 공산당과 러시아가 더 이상 첩보활동을 수행하기 위해 훈련받은 요원들만 파견하는 것이 아니라 미국 기술에 접근하기 위해 투자자와 학자 등 일반 시민까지 활용하는 방식으로 활동 범위를 확대했다고 밝혔다.

<뉴시스>

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