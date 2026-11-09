강화군, 외포항 연계 관광 활성화 해안 휴식명소 지역경제 훈풍

인천 강화도 외포리에 바다를 보며 쉬어가는 휴식 명소가 탄생했다. 외포항 등 주변 자원과 연계해 관광객들의 자발적인 방문을 이끌 것으로 기대된다.

강화군은 함상공원 등 주변 해양시설과 연계한 체류형 쉼터를 만들기 위한 ‘해양관광공간 조성’을 마무리했다고 9일 밝혔다. 석모대교 개통 뒤 변화한 관광 여건에 대응하고, 관광 기반 확충으로 지역에 새로운 활력을 불어넣기 위해 추진됐다.

군은 총사업비 22억원을 투입해 내가면 외포리 일원 6815㎡ 부지에 잔디광장과 등대전망대, 퍼걸러 등이 갖춰진 쉼터를 마련했다. 주변 경관과 조화를 이루는 쾌적한 녹지공간도 함께 선보여 누구나 편안하게 머물 수 있도록 했다.

향후 체류형 관광으로 발전할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다고 군은 판단했다. 군은 해양쉼터가 주민들에게는 일상 속 여유를 제공하고, 관광객 유입으로 상권에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.

박용철 강화군수는 “이번 사업을 통해 외포리에 주민과 관광객 모두 이용할 수 있는 인프라가 갖춰졌다”며 “앞으로 추가적인 발전 방안을 모색해 편익 증진과 지역경제 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.

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