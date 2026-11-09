엔화, 美 고용통계 호조에 1달러=158엔대 중반 하락 출발

엔화 환율은 9일 미국 10월 고용통계 호조에 연내 추가 금리인상 전망이 높아지면서 엔 매도, 달러 매수 선행으로 1달러=158엔대 중반으로 내려 시작했다.

도쿄 외환시장에서 엔화 환율은 이날 오전 8시30분 시점에 1달러=158.47~158.48엔으로 지난 6일 오후 5시 대비 0.53엔 떨어졌다.

10월 미국 고용통계에서 비농업 부문 고용자 수는 전월보다 16만5000명 늘어나 시장 예상 5만9000명을 크게 웃돌았다. 8월과 9월 고용자 수도 상향 조정했다.

실업률은 4.1%로 9월 4.2%에서 0.1% 포인트 개선했다. 미국 고용시장이 견실해짐에 따라 연방준비제도(Fed 연준)의 12월 금리인상을 뒷받침했다는 분위기가 엔에는 하방 압력으로 작용했다.

엔화 환율은 오전 9시51분 시점에는 0.37엔, 0.23% 내려간 1달러=158.31~158.32엔으로 거래됐다.

호주 시드니 외환시장에서 9일 오전 8시30분(한국시간 6시30분)에 엔화 환율은 해외시장 흐름을 이어받아 전장보다 0.53엔 하락한 1달러=158.24~158.34엔으로 시작했다.

앞서 5일(현지시간) 뉴욕 외환시장에서 엔화 환율은 3거래일 만에 반락, 5일 대비 0.90엔 내린 1달러=158.50~158.60엔으로 폐장했다.

10월 미국 고용통계 호조로 연준이 내달 기준금리를 올린다는 관측이 다소 높아지면서 엔 매도, 달러 매수가 우세를 나타냈다.

시장에서는 견조한 노동시장이 확인되면서 연준이 인플레 억제를 중시해 금리인상 기조를 유지한다고 보고 있다.

도쿄 외환시장에서 9일 엔화는 유로에 대해 오르고 있다. 오전 9시49분 시점에 1유로=176.49~176.51엔으로 전장보다 0.03엔, 0.01% 상승했다.

유로는 달러에 대해서 밀리고 있다. 오전 9시49분 시점에 1유로=1.1146~1.11486달러로 전장에 비해 0.0030엔, 0.26% 떨어졌다.

<뉴시스>

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