마운자로 반값… 비만치료제 ‘에페’ 점유율 넓히나

한미약품이 개발한 국산 첫 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만치료제 ‘에페’가 의료기관에서 처방되기 시작했다. 2024년 10월 국내에 상륙한 ‘위고비’와 ‘마운자로’에 대항해 저렴한 가격과 아시아인의 비만 특성을 반영한 에페가 국내 비만약 시장에 안착하고 점유율을 확대할 수 있을지 주목된다.

지난 10월 29일 서울 시내 한 병원에서 간호사가 국산 비만치료 신약 '에페'를 정리하고 있다. 뉴시스

8일 제약업계에 따르면 한미약품이 가장 먼저 내세운 에페의 차별화 지점은 가격 경쟁력이다. 공급가는 2㎎ 2만4200원, 4㎎ 4만700원, 6㎎ 5만7200원, 8㎎ 6만9300원, 10㎎ 7만4800원으로 책정됐다. 저용량에서 시작해 고용량으로 올라가는 투약 방식에 맞춰 용량이 높을수록 가격도 오르는 구조다.

첫 4주 공급가는 12만9800원이다. 27만원인 마운자로보다 약 52%, 21만원인 위고비보다 약 38% 낮다. 유지 단계에서도 경쟁 제품보다 17∼19% 저렴하다. 공급가인 만큼 환자가 실제로 내는 비용은 이보다 다소 많을 전망이지만 가격 문턱을 크게 낮췄다는 평가다.



한미약품 관계자는 “에페는 비급여 전문의약품으로 회사의 공급 가격이 환자가 실제 의료기관에서 부담하는 최종 비용과 동일하지는 않다”며 “환자 부담 금액은 의료기관의 진료·처방 환경 등에 따라 달라질 수 있다”고 밝혔다.



한미약품이 한국인만을 대상으로 에페 임상시험을 진행한 것도 강점으로 꼽힌다. 국내 환자에게서 직접 효과와 안전성을 확인한 만큼 다른 비만치료제보다 한국 소비자에게 거부감이 덜할 수 있다. 한미약품에 따르면 에페 임상 3상은 한국인 비만 환자 448명을 대상으로 진행했다.

국산 첫 글루카곤 유사 펩타이드-1 계열 비만치료제인 에페. 한미약품 제공

임상 3상 결과 에페는 최대 30%, 평균 9.75%의 체중감소율을 나타냈다. 5% 이상 체중이 감량된 시험 대상자는 79.42%, 15% 이상의 체중이 감량된 대상자는 19.86%로 나타났다. 초고도비만이 아닌 고도비만 여성 시험군은 체중감소율이 12.20%였다. 기존 GLP-1 제제 대비 양호한 안전성이 확인됐고, 이상반응으로 치료를 중단한 환자는 301명 중 5명(1.7%)에 불과했다.



한미약품은 식단과 운동 등을 관리하는 디지털 플랫폼 ‘에피데이’를 에페와 연계할 계획이다. 국내 첫 디지털 융합 의약품을 선보이는 것이 목표다.



지난달 22일 에페의 출시기념 심포지엄에서 황상연 한미약품 대표는 “에페는 한미약품의 서사와 역량이 결집된 신약”이라며 자신감을 내비쳤다.

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