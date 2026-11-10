필리핀항공, '2026 Year End Seat Sale'…인천·부산 출발편 할인

필리핀항공이 인천과 부산 출발 항공편을 대상으로 연말 할인 프로모션을 진행한다.

오는 11월 9일부터 15일까지 진행되는 '2026 Year End Seat Sale'을 통해 인천과 부산 출발 항공편을 최대 40% 할인된 가격으로 제공할 예정이다.

이번 프로모션은 2026년 12월 1일부터 출발하는 여행 일정을 대상으로 마련됐으며 2027년 여행 일정도 대상에 포함된다.

필리핀항공은 현재 부산에서 필리핀 마닐라까지 매일 1회 직항편을 운항하고 있으며 부산 출발 수요도 이번 프로모션 대상에 포함된다.

마닐라는 필리핀의 주요 항공 교통 거점으로, 세부와 보라카이 등 다양한 관광지로 이동할 수 있는 연결 지점이기도 하다. 필리핀항공은 마닐라를 거점으로 필리핀 국내 노선을 운영하고 있다.

필리핀항공은 이번 프로모션을 통해 연말과 2027년 사전 예약 수요에 대응할 계획이다. 부산-마닐라 직항 노선도 이번 프로모션 대상에 포함해 운영한다.

필리핀항공 이지현 한국지사장은 “연말과 내년 여행을 준비하는 부산·경남 지역 고객들에게 이번 특가 행사가 좋은 기회가 되기를 바란다”며 “부산에서 출발하는 직항 노선을 통해 보다 편리하게 필리핀 여행을 즐기시길 기대한다”고 말했다.

이어 “앞으로도 고객들의 다양한 여행 수요에 귀 기울이고, 합리적인 항공 운임과 편리한 서비스를 바탕으로 더 많은 여행객들이 새로운 여행지를 경험할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지