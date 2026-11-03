트럼프 “우리는 미국을 ‘신의 집’, 그들(민주당)은 ‘사탄의 집’이라 불러” [美슐랭]

도널드 트럼프 미국 대통령이 상·하원 의원과 주지사 등을 선출하는 중간선거를 하루 앞둔 2일(현지시간) 워싱턴 한복판의 링컨기념관 반사연못에서 연설하며 공화당 지지층의 결집을 도모했다. 그는 공화당은 미국을 “신의 집”으로 부르지만, 민주당 세력은 “사탄의 집”이라고 부른다고 비난했다.

트럼프 대통령은 이날 오후 반사연못 앞에서 연설을 통해 “중간선거 하루 전이다. 우리 생애에 가장 중요한 중간선거라 본다”고 말했다. 그는 “민주당은 미국 역사상 가장 극단적이고 위험한 후보들을 내세웠다”면서 “지하디스트(이슬람 성전주의자)와 무슬림형제단 일원 같은, 보고 있어도 믿을 수가 없는 이들인데 모두 국경 개방과 수십조 달러의 세금 인상 같은 급진적 의제에 전념하는 이들”이라고 비난했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 상·하원 의원과 주지사 등을 선출하는 중간선거를 하루 앞둔 2일(현지시간) 워싱턴 한복판의 링컨기념관 반사연못에서 열설하고 있다. EPA연합

트럼프 대통령은 미시간주 상원 선거의 민주당 후보 압둘 알사예드를 거론하며 “우리는 미국을 ‘신의 집’이라 부르지만 그들은 ‘사탄의 집’이라 부른다. 우리는 미국을 사탄의 집으로 부르는 이들을 원치 않는다”고 주장하기도 했다. 엘사예드 후보는 무슬림으로, 공화당은 그가 집권할 경우 미시간을 무슬림 세력이 장악한다는 등의 공포를 조장하는 정치 광고를 내보내고 있다.

트럼프 대통령은 재집권 이후의 국정 성과를 열거하면서 “민주당은 공산주의자와 지하디스트를 뽑아 이 모든 것을 날려버리고 싶어 한다”고 주장했다. 그러면서 “우리는 우리나라를, 우리 문화를, 우리의 유산을 미래세대를 위해 지킬 것”이라고 강조했다. 트럼프 대통령은 이란이 미국과 합의를 하고 싶어하며 성사될 수 있을 것이라고도 말했다.

트럼프 대통령은 이날 연설한 반사 연못은 워싱턴기념탑, 링컨기념관 등이 위치해 워싱턴의 상징적인 장소다. 1963년 흑인 사회운동가 마틴 루터 킹 목사가 ‘나에게는 꿈이 있습니다’ 연설을 한 곳이기도 하다. 트럼프 대통령은 이 곳에 원래 있던 연못을 반사 연못으로 바꾸는 개보수 공사를 진행했지만 녹조발생과 공사 지연 등을 겪은 바 있다. 그는 이날 반사 연못을 자신의 이름을 따서 개명할까 한다고 했다가 “농담이다. 보도하지 말라”고 말하기도 했다.

트럼프 대통령은 지난달부터 이날까지 접전지뿐만 아니라 텃밭인 앨라배마, 오클라호마, 플로리다 등까지 총 28차례 지원 유세를 하며 공화당 지지를 호소했다. 이날 워싱턴 연설은 그간의 유세 대장정을 마무리하는 성격이었던 셈이다. 80대 고령에도 쉬지 않고 유세를 다녔던 트럼프 대통령은 언론 일각에서 그의 피로를 지적하자 여기에 반발해 주말 취소됐던 유세를 다시 강행하기도 했다.

선거 전반의 분위기는 공화당과 트럼프 대통령에게 유리해 보이지 않는다. 초당파 선거분석기관 쿡폴리티컬리포트가 지난달 30일 내놓은 선거 전 최종 분석 전망을 보면 민주당은 하원에서 최대 240석을 확보해 다수당 지위를 되찾을 것으로 관측된다. 상원은 과거보다 늘어난 경합지를 중심으로 접전이 예상된다. 미 선거예측기관 디시전데스크HQ는 민주당의 하원 탈환 가능성을 83%, 상원 탈환 가능성을 63%로 봤다.

트럼프 대통령은 이날 보수매체 뉴욕포스트 팟캐스트에 출연해 민주당이 의회를 장악할 경우 참모와 측근에 대해 선제 사면을 단행할 것이라고 밝혔다. 그는 행정부 각료나 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 등 트럼프 대통령을 위해 일한 모두가 선제 사면 대상에 해당되느냐는 질문에 “그렇다”면서 “J6를 위해서도(선제 사면을) 했다”고 말했다.

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