10만분의 1 기적 ‘연년생 겹쌍둥이’ 화제

충북 제천시에 사는 30대 부부가 10만분의 1이라는 확률을 뚫고 연년생 겹쌍둥이를 낳아 화제가 되고 있다.



2일 시에 따르면 주우성(34)·진은아(33)씨 부부는 지난해 2월 첫 아들 쌍둥이(시완·시온)를 얻은 데 이어 올해 2월 둘째 아들 쌍둥이(시현·시훈)를 모두 자연임신으로 출산했다. 이상천 제천시장은 지난달 30일 이 부부를 시장실로 초청해 축하하고 육아 애로사항을 청취했다.

지난달 30일 충북 제천시청에서 주우성·진은아씨 부부와 연년생 쌍둥이들이 이상천 제천시장(오른쪽 두번째) 등과 기념촬영을 하고 있다. 제천시 제공

이 자리에서 부부는 “아이 넷을 키우다 보니 늘 잠이 모자란다”며 “정부의 아이돌봄서비스(가구당 연 960시간) 덕을 크게 보고 있지만 겹쌍둥이를 돌보기엔 지원 시간이 부족하다”고 토로했다. 현재 부부의 집에는 돌보미 교사 3명이 순환 근무 중이며 육아 부담으로 부인이 양육에 전념하고 남편 혼자 고깃집을 운영 중이다.



이 시장은 “10만분의 1 기적으로 태어난 네 아이는 제천시의 큰 경사”라며 “셋째 아이 이상 가정에 도움이 되는 다자녀 맞춤 지원과 돌봄 확대를 위해 노력을 아끼지 않겠다”고 약속했다. 이날 주씨 부부가 살고 있는 청전동 주민자치위원회 등 직능단체도 기저귀 8상자와 현금 70만원을 전달했다.



한편 주씨 부부는 제천시의 ‘3쾌한 주택자금 지원’을 비롯해 정부·지자체 정책에 따라 만 9세까지 총 3억748만원 규모의 산후·출산·양육 혜택을 받는다.



주씨 부부는 “아이들이 연이어 겹쌍둥이로 태어난 것은 하늘의 축복이며 많은 분들이 축하해 주셔서 감사하다”며 “아이들을 건강하게 잘 키우겠다”고 말했다.

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