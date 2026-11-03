세계일보

검색

10만분의 1 기적 ‘연년생 겹쌍둥이’ 화제

입력 :
제천=윤교근 기자 segeyun@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록
제천시, 주우성·진은아 부부 초청

충북 제천시에 사는 30대 부부가 10만분의 1이라는 확률을 뚫고 연년생 겹쌍둥이를 낳아 화제가 되고 있다.

2일 시에 따르면 주우성(34)·진은아(33)씨 부부는 지난해 2월 첫 아들 쌍둥이(시완·시온)를 얻은 데 이어 올해 2월 둘째 아들 쌍둥이(시현·시훈)를 모두 자연임신으로 출산했다. 이상천 제천시장은 지난달 30일 이 부부를 시장실로 초청해 축하하고 육아 애로사항을 청취했다.

지난달 30일 충북 제천시청에서 주우성·진은아씨 부부와 연년생 쌍둥이들이 이상천 제천시장(오른쪽 두번째) 등과 기념촬영을 하고 있다. 제천시 제공
지난달 30일 충북 제천시청에서 주우성·진은아씨 부부와 연년생 쌍둥이들이 이상천 제천시장(오른쪽 두번째) 등과 기념촬영을 하고 있다. 제천시 제공

이 자리에서 부부는 “아이 넷을 키우다 보니 늘 잠이 모자란다”며 “정부의 아이돌봄서비스(가구당 연 960시간) 덕을 크게 보고 있지만 겹쌍둥이를 돌보기엔 지원 시간이 부족하다”고 토로했다. 현재 부부의 집에는 돌보미 교사 3명이 순환 근무 중이며 육아 부담으로 부인이 양육에 전념하고 남편 혼자 고깃집을 운영 중이다.

이 시장은 “10만분의 1 기적으로 태어난 네 아이는 제천시의 큰 경사”라며 “셋째 아이 이상 가정에 도움이 되는 다자녀 맞춤 지원과 돌봄 확대를 위해 노력을 아끼지 않겠다”고 약속했다. 이날 주씨 부부가 살고 있는 청전동 주민자치위원회 등 직능단체도 기저귀 8상자와 현금 70만원을 전달했다.

한편 주씨 부부는 제천시의 ‘3쾌한 주택자금 지원’을 비롯해 정부·지자체 정책에 따라 만 9세까지 총 3억748만원 규모의 산후·출산·양육 혜택을 받는다.

주씨 부부는 “아이들이 연이어 겹쌍둥이로 태어난 것은 하늘의 축복이며 많은 분들이 축하해 주셔서 감사하다”며 “아이들을 건강하게 잘 키우겠다”고 말했다.


제천=윤교근 기자 segeyun@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

한선화 ‘여신 미모’
  • 한선화 ‘여신 미모’
  • 권은비, 우아한 스타일링
  • '국무총리 표창' 케데헌 이재(EJAE)
  • 키키 하음 '완벽한 미모'