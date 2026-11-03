[경제 단신] KT, 3G 신규 가입 중단… 무료 단말 등 지원 외

KT, 3G 신규 가입 중단… 무료 단말 등 지원

KT는 3세대 이동통신(3G) 이용자 감소와 장비 노후화에 따라 신규가입을 중단하고 기존 고객의 LTE(4세대)·5G(5세대) 이동통신 전환을 지원한다고 2일 밝혔다. 기존 3G 이용자는 KT가 지정한 LTE·5G 단말기 3종 중 하나를 선택하면 무료로 교체할 수 있고, 24개월 동안 매월 1만2000원의 요금 할인이 적용된다. 단말기를 직접 사면 기기변경 포인트와 요금 할인을 함께 제공한다. SK텔레콤도 지난 8월20일부터 3G 단말기의 신규가입·번호이동·기기변경을 중단한 바 있다.

현대차, 인증중고차 정비 이력 등 제공

현대자동차가 2일 인증중고차 구매 고객에게 이전 차주의 운전 습관과 정비 이력, 전기차 배터리 진단 정보를 확대 제공한다고 밝혔다. 이전 차주가 동의한 차량에 한해 최근 90일 이내 주행 기록을 분석한 안전운전점수와 공식 서비스망의 점검·소모품 교체 이력을 공개한다. 차량 상태는 현대차 272개, 제네시스 287개 항목을 점검한다. 전기차는 기존 배터리 상태(SOH)에 셀 전압·온도 편차와 누적 충·방전 기록을 추가한 진단 보고서를 제공한다.

‘K세일페스타’ 해외서 역직구 기획전

국내 최대 규모의 쇼핑행사인 ‘K세일페스타’가 올해 처음 해외 소비자 대상 역직구 기획전을 개최하며 내수 중심의 소비축제를 해외로 확대한다. 산업통상부는 2일 김정관 장관이 서울 홍대 일대의 무신사·올리브영 매장을 방문해 K세일페스타를 홍보하고 국내 소비재의 해외 진출 지원에 나섰다고 밝혔다. K세일페스타는 ‘코리아 그랜드 페스티벌’의 세부 행사로, 지난달 29일부터 유통업체들의 할인행사가 진행 중이며 이달부터 자동차·가전업체도 동참했다.

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