베트남 거점 100억대 ‘노쇼 사기’ 일당 적발…소상공인 192명 울렸다 [사건수첩]

베트남에 거점을 두고 공공기관 직원을 사칭해 국내 소상공인들로부터 100억원 상당의 대금을 가로챈 '노쇼(예약 부도) 사기' 일당이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 대량의 물품 발주를 미끼로 피해자들을 안심시킨 뒤 특정 물품을 대리 구매하도록 유도하는 치밀한 수법을 썼다.

대구경찰청 반부패∙경제범죄수사대는 범죄단체조직∙활동, 통신사기피해환급법 및 전자금융거래법 위반 등 혐의로 한국인 총책인 30대 A씨 등 16명을 검거하고 이 중 11명을 구속했다고 2일 밝혔다.

대구경찰청 반부패·경제범죄수사대는 범죄단체조직·활동, 통신사기피해환급법 위반 등의 혐의로 베트남 거점 사기 조직의 한국인 총책 A(30대)씨 등 16명을 검거하고 이 중 11명을 구속했다고 2일 밝혔다. 대구경찰청 제공

경찰에 따르면 A씨 일당은 지난해 9월부터 올해 4월까지 베트남 하노이와 하이퐁에 거점을 마련하고 국내 도∙소매업체에 접근했다. 공공기관 직원을 사칭해 대량의 물품을 주문한 뒤 소화방화포 등 소방용품을 특정 업체에서 대신 구매하도록 유도해 대금을 가로챈 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과 이들은 한국인 총책을 중심으로 조직 관리책, 인력 수급책, 전화 유인책 등으로 역할을 철저히 분담해 범행을 저질렀다. 특히 피해자들의 의심을 피하기 위해 공공기관 명의의 가짜 명함과 계약서 등을 이메일로 전송해 실제 정상적인 발주가 이뤄진 것처럼 치밀하게 속인 것으로 파악됐다.

경찰은 조직의 지휘체계와 역할 분담, 범행의 계속성 등을 근거로 피의자 중 12명에게 범죄단체 조직∙활동 혐의를 적용했다. 범행에 사용된 대포통장 계좌를 양도한 관련자 4명도 함께 검거됐다.

경찰은 지난해 9월 첫 피해 신고를 접수한 이후 범행에 이용된 인터넷 프로토콜(IP) 접속 기록 등을 분석해 조직원들을 특정했다. 이어 전국에서 발생한 유사 사건 192건을 병합해 수사에 착수했다. 국내에 거주하던 조직원들은 체포영장을 발부받아 검거했으며, 해외 체류자들은 인터폴 적색수배와 베트남 공안과의 긴밀한 국제공조를 통해 빌미를 잡았다.

경찰은 이번에 적발된 조직 외에 추가 공범과 여죄가 있는지 수사를 확대하는 한편, 해외에 거점을 둔 범죄조직에 대한 국제공조 수사를 강화할 방침이다.

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