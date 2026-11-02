삼성창원병원, 보건복지부 ‘2026 의료질 평가’ 1등급 획득… 전국 상위 10% 입증

성균관대학교 삼성창원병원이 보건복지부가 주관한 ‘2026년 의료질 평가’에서 최상위 등급인 1등급을 획득하며 전국 최고 수준의 의료 역량을 다시 한번 입증했다.

삼성창원병원은 2025년 진료 실적이 있는 전국 374개 종합병원을 대상으로 진행된 이번 평가에서 환자안전, 의료질, 공공성, 전달체계 및 지원활동 등 핵심 4개 영역 종합평가 결과 상위 10%에 해당하는 ‘1-나’ 등급을 받았다고 2일 밝혔다.

삼성창원병원 전경. 삼성창원병원 제공

이와 함께 교육수련 영역에서는 1등급, 연구개발 영역에서는 2등급을 각각 기록했다.

보건복지부의 의료질 평가는 의료기관의 지속적인 질 향상을 유도하고 국민에게 수준 높은 의료 서비스를 제공하기 위해 2015년 도입된 제도다.

올해 평가는 6개 영역, 총 55개 세부 지표를 기준으로 다각적인 심사가 이뤄졌다.

삼성창원병원은 2021년 창원시 최초로 상급종합병원에 지정된 이후 2주기 연속 지정을 이어오며 지역 내 중증·고난도 질환 치료의 거점 병원으로서 입지를 다져왔다.

특히 상급종합병원 지정 이후 치러진 세 차례의 환자경험평가에서도 모두 경남 1위, 전국 상급종합병원 중 8위를 차지하는 등 급성장하는 성과를 거뒀다.

오주현 삼성창원병원장은 “창원 최초의 상급종합병원으로 지정된 이후 단기간에 의료질 평가 1등급 병원으로 자리매김하게 돼 큰 보람을 느낀다”며 “앞으로도 수도권으로 가지 않고도 지역 내에서 완결형 의료서비스를 받을 수 있도록 체계를 확고히 구축해 지역민에게 가장 신뢰받는 병원을 만들어 가겠다”고 밝혔다.

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