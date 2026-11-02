한화오션, 잠수함 핵심 장비 ‘수평발사장치’ 독자 국산화 성공… 방산 수출 경쟁력 ‘쑥’

한화오션이 국방과학연구소(ADD)와 손잡고 10년 만에 잠수함의 핵심 무장 장비인 ‘수평발사장치’를 순수 국내 기술로 독자 개발하는 데 성공했다.

그동안 전량 수입에 의존하던 핵심 장비를 국산화함에 따라 비용 절감과 납기 단축은 물론 대한민국 해군의 전력 강화와 해외 방산 수출 경쟁력까지 크게 높일 것으로 기대된다.

수평발사장면 상상도. 한화오션 제공

한화오션은 국방과학연구소와 함께 10년에 걸친 긴밀한 협력 끝에 ‘워터램(Water Ram) 방식 수평발사장치’ 개발을 완료했다고 2일 밝혔다.

‘수평발사장치’는 잠수함 내부에서 어뢰 등 주요 무장을 바다로 밀어 발사하는 잠수함의 핵심 장치다.

이번에 적용된 ‘워터램 방식’은 수압을 이용해 발사체를 밀어내는 최신 기술이다.

발사 과정에서 발생하는 힘을 정밀하게 제어해 무장이 정해진 속도에 맞춰 안정적으로 발사될 수 있도록 통제하는 핵심 기술을 완성했다.

특히 이번에 개발된 장비는 심해의 높은 수압을 견디는 구조적 안전성과 강한 충격을 버티는 내충격 성능을 두루 갖췄다.

오작동을 방지하기 위해 여러 단계의 안전장치를 복합적으로 적용해 신뢰성을 극대화했으며 전체적인 구조를 단순화해 유지보수와 운용 편의성까지 대폭 높였다.

이번 국산화 성공으로 그동안 수입에 의존하며 발생했던 막대한 비용을 절감하고 납기를 크게 단축할 수 있게 됐다.

또한 다양한 형태의 잠수함에 맞춰 설계할 수 있는 발사력 해석 기술력까지 확보해 향후 차세대 잠수함 건조는 물론 글로벌 방산 시장 수출 가속화에도 큰 힘이 될 전망이다.

김건호 한화오션 방산기술연구센터장(상무)은 “이번 개발을 통해 축적한 기술과 경험을 바탕으로 잠수함 핵심장비의 완성도를 더욱 높이고, 차세대 잠수함에 필요한 관련 기술을 지속해서 고도화하여 대한민국 해군력 강화에 기여할 계획”이라고 밝혔다.

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