“박수현이 박수쳐 드립니다”…새벽 7시 논산서 ‘첫 빵’ 산 충남지사

“박수현이 박수쳐 드립니다.”

박수현 충남지사가 고물가·고금리와 소비 위축으로 어려움을 겪는 소상공인들을 직접 찾아가 첫 손님이 돼주는 이색 소통에 나섰다. 가게 문을 연 뒤 처음으로 물건을 사는 ‘마수걸이 구매’를 통해 소상공인의 새로운 하루와 재도전을 응원하는 프로젝트다.

박수현 충남도지사가 2일 오전 충남 논산의 한 빵집을 방문해 갓 구워 판매대에 진열한 빵 냄새를 맡고 있다. 충남도 제공

박 지사는 2일 오전 7시 논산 연산전통시장에 있는 청년 베이커리 카페 ‘세빵’을 찾으며 ‘소상공인 기살리기 프로젝트-박수현이 박수쳐 드립니다’의 첫 일정을 시작했다.

이날 박 지사는 카페의 첫 손님으로 빵과 쿠키 등을 직접 구매했다. 지난 1월 가게를 연 윤세연 대표와 마주 앉아 영업 상황과 창업 과정의 어려움, 연산전통시장 현황 등에 대해서도 이야기를 나눴다. 단순한 방문과 구매에 그치지 않고 현장에서 체감하는 매출·임대료·판로 문제 등을 듣고 도정에 반영하겠다는 취지다.

프로젝트 명칭은 박 지사의 성과 ‘박수’를 결합했다. 도지사가 직접 첫 매출을 올려주고 응원의 박수를 보내 소상공인의 기를 살리겠다는 의미를 담았다.

충남도는 이번 프로젝트를 시·군 현장에서 도민과 소통하는 ‘충남통(通)행’과 연계해 지속해서 추진할 계획이다. 전통시장 상인을 비롯해 청년·여성 1인 사업자, 경영 위기를 이겨냈거나 폐업 후 다시 도전에 나선 소상공인 등을 발굴해 박 지사가 첫 손님으로 찾는다.

박수현 충남도지사가 논산에서 청년이 운영하는 빵집에서 이날 첫 빵을 구매하며 소상공인들을 응원했다. 충남도 제공

소상공인을 향한 박수는 정책 지원으로도 이어진다. 도는 올해 경영 위기 소상공인의 재기를 지원하고 사회보험료와 1인 자영업자 고용보험료, 노란우산공제 장려금, 화재보험료 등을 지원해 골목상권의 안전망을 강화했다.

이달 문을 열 예정인 ‘소담스퀘어 충남’을 활용해 온라인 판로 확대와 디지털 역량 교육도 지원한다. 내년에는 경영 위기 소상공인 재기 지원과 상생배달앱·자금 지원 등 경영안정 사업을 이어가는 한편 범죄 예방 물품 지원과 인공지능(AI) 활용 지원 등도 새롭게 추진한다.

도 관계자는 “소상공인들이 겪는 어려움을 현장에서 듣고 매장 이용을 독려하는 분위기를 확산하기 위한 프로젝트”라며 “응원 방문이 실질적인 소비와 정책 지원으로 연결되도록 하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지