팬오션, 3분기 영업이익 1974억원…전년 대비 57.7% 증가

팬오션이 올해 3분기 해운사업 전반에서 고른 실적 개선을 보이며 2022년 3분기 이후 최대 분기 영업이익을 기록했다.

팬오션은 2일 올해 3분기 연결 기준 매출액 2조973억원, 영업이익 1974억원을 기록했다고 잠정 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 65.2%, 영업이익은 57.7% 증가했다. 전 분기와 비교해도 각각 9.6%, 1.9% 늘었다.

서울 종로구 팬오션 사옥. 연합뉴스

주력인 드라이벌크 부문의 영업이익은 1006억원으로 전년 동기 대비 82.6% 증가했다. 태풍과 수에즈·파나마 운하 통항 제한에 따른 선박 공급 감소, 철재 수출 확대와 석탄 운송 수요 증가 등이 실적 개선에 영향을 미쳤다.

탱커 부문 영업이익은 348억원으로 전년 동기 대비 71.4% 늘었다. SK에너지와의 장기계약에 따른 초대형 원유운반선(VLCC) 인도와 석유제품운반선(MR) 시황 개선 등이 주요 요인으로 작용했다.

컨테이너선 부문은 중국 상하이·닝보항의 선박 체선과 국경절을 앞둔 물동량 증가에 따른 운임 상승으로 영업이익이 134.8% 늘어난 175억원을 기록했다. 액화천연가스(LNG) 부문도 장기 운송계약을 바탕으로 영업이익이 7.6% 증가한 436억원으로 집계됐다.

팬오션 관계자는 “앞으로도 사업 포트폴리오 확대 등 시장 변화에 대한 대응력을 높이고, 선대 경쟁력과 ESG 경영 기반을 지속 강화해 안정적인 수익성을 확보해 나갈 것”이라며 “미래 성장을 위한 투자와 적극적인 주주환원을 통해 기업가치를 지속적으로 높이겠다”고 밝혔다.

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