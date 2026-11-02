빚내서 버틴다… 저소득층 생계형 대출 비중 ‘역대 최대’

생활비를 마련하기 위해 신용대출에 의존하는 저소득·저자산 가구의 비중이 역대 최대를 기록했다. 자산이 적은 가구일수록 신용대출을 생활비로 사용하는 비중이 높아 경제적 취약계층의 생계 부담이 커지고 있다는 우려가 나온다.

2일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 자산 하위 20%인 1분위 가구의 신용대출 용도 중 ‘생활비 마련’ 비중은 45.3%로 집계됐다. 관련 통계가 작성되기 시작한 2017년 이후 가장 높은 수준이다.

서울 시내의 한 은행 대출 창구 모습. 연합뉴스

자산 1분위의 생활비 마련 비중은 2017년 33.4%에서 지난해 45.3%로 11.9%포인트 상승했다. 2020년 36.0%에서 2021년 41.9%로 처음 40%를 넘어선 뒤 2022년 39.5%로 낮아졌지만, 2023년 42.6%, 2024년 44.3%에 이어 지난해까지 상승세를 이어갔다.

지난해 자산 1분위의 신용대출 용도를 구체적으로 보면 생활비 마련(45.3%)에 이어 사업자금 마련(19.9%), 부채 상환(16.2%) 순이었다. 생활비 마련 비중이 사업자금 마련보다 두 배 이상 높았다.

다른 자산 분위에서도 하위 계층일수록 생활비 마련 비중이 높았다. 자산 2분위와 3분위의 생활비 마련 비중은 각각 32.5%, 27.3%로 신용대출 용도 가운데 가장 컸다. 2분위는 2020년 이후, 3분위는 2019년 이후 가장 높은 수준을 기록했다.

반면 자산 4분위부터는 대출 용도에 차이가 나타났다. 4분위에서는 사업자금 마련이 29.7%로 가장 많았고 생활비 마련은 23.1%로 뒤를 이었다. 자산 상위 20%인 5분위에서는 사업자금 마련이 34.0%로 가장 많았으며, 생활비 마련 비중은 15.1%에 그쳤다. 자산 1분위의 생활비 마련 비중이 5분위의 정확히 3배에 달한 셈이다.

소득 기준으로도 비슷한 양상이 확인됐다. 지난해 소득 하위 20%인 1분위의 신용대출 용도 중 생활비 마련 비중은 38.2%로 2017년 통계 작성 이후 최고치를 기록했다. 종전 최고치였던 2024년 34.5%보다 3.7%포인트 높아졌다.

소득 2분위에서도 생활비 마련 비중이 32.2%로 역대 최고치를 기록하며 신용대출 용도 중 가장 큰 비중을 차지했다. 반면 소득 3~5분위에서는 생활비 마련보다 사업자금 마련 비중이 더 높았다.

자산과 소득 모두 하위 계층에서 생활비 목적의 신용대출 비중이 높게 나타난 반면, 상위 계층에서는 사업자금 등 다른 용도로 대출을 활용하는 비중이 상대적으로 컸다.

신용대출은 담보가 없어 일반적으로 담보대출보다 금리가 높게 책정된다. 특히 소득과 자산이 적은 가구는 대출 상환에 활용할 수 있는 여력이 제한적인 만큼 금리 상승에 따른 이자 부담에 취약할 수 있다. 생활비 부족을 신용대출로 충당하는 상황이 이어질 경우 기존 대출의 원리금 상환까지 가계에 부담으로 작용할 수 있다는 우려가 나온다.

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