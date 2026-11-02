장동혁 "대통령 시정연설, 민생폭정 사죄·정책전환 약속해야"

국민의힘 장동혁 대표는 2일 이재명 대통령의 시정연설을 앞두고 "하고 싶은 말이 아니라 국민이 듣고 싶은 말을 해야 한다"고 촉구했다.



장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이 대통령이 시정연설에서 반드시 해야 할 말들이 있다"며 "먼저 부동산 지옥, 삼전닉스 ETF 주가 폭락 사태, 농지전수조사 이런 민생 폭정을 사죄하고 정책 전환을 약속해야 한다"고 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표. 연합뉴스

이어 "북한 지뢰 도발, 핵 위협, 미사일 발사에 맞서서 국군통수권자의 확고한 국방 의지도 보여줘야 한다. 한미동맹 파탄에 대한 국민 우려에 대해서도 답을 내놔야 한다"며 "대법원장 탄핵, 조작기소특검 이런 사법파괴를 중지하고 당당하게 재판받겠다고 선언해야 한다"고 강조했다.



그러면서 "또다시 자화자찬만 늘어놓고 국민을 돼지 취급하면 시정연설이 정권 종말 선언이 될 것"이라고 했다.



장 대표는 더불어민주당이 조희대 대법원장 국정조사를 추진하는 데 대해선 민주당 최민희 의원이 '내년 2월 법원 인사 전이 마지노선'이라고 언급한 것을 거론하며 "탄핵을 위한 빌드업일 뿐이다. 결국 탄핵은 이재명 재판 재개를 막는 것이 최종 목표란 걸 자백한 것"이라고 말했다.



또 "국정조사 해봐야 나올 건 뻔하다. 이재명의 범죄만 다시 확인하는 '연어 술파티 시즌2'가 될 것"이라며 "조희대 탄핵 사유는 안 나오고 이재명 탄핵 사유만 줄줄이 나올 것이다. 대법원장 탄핵이 대통령 탄핵의 도화선이 될 것"이라고 덧붙였다.



장 대표는 정부의 821조 예산안에 대해선 "반도체 특수에 기대 돈 뿌릴 궁리만 한다. 경기도를 말아 먹더니 이제 대한민국은 더 크게 말아먹을 작정"이라며 오는 3일 국민의힘 내년 예산안을 직접 발표하겠다고 예고했다.

<연합>

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