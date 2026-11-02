맹승지, 갑작스러운 입원 소식…의사 남자친구도 “내가 지켜줄게”

사진=맹승지 SNS

개그우먼 출신 방송인 맹승지가 병원에 입원한 근황을 공개해 팬들의 걱정을 샀다.

맹승지는 지난달 31일 자신의 SNS에 “내 몸이 진짜 핼러윈. 아직 아픈데 힘주시면 힘날 것 같다”는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 맹승지는 환자복을 입고 병실 침대에 누워 있다. 목 부위에는 거즈가 붙어 있고 손등에는 링거를 맞고 있는 모습이다. 평소 밝고 유쾌한 모습으로 대중과 만나온 만큼 갑작스러운 입원 소식에 팬들의 걱정이 이어졌다.

이후 맹승지는 게시물 댓글을 통해 자신의 상태를 묻는 누리꾼들에게 직접 답변을 남겼다. 그는 “힘든 일이 있었어요”, “아주 큰 일이”라고 전한 뒤 “올해 너무 큰 액땜이라 많이 힘들었지만 그래도 잘 살아있음에 감사하다. 회복하고 일상으로 얼른 돌아가 보겠다”고 밝혔다.

구체적인 입원 이유나 건강 상태에 대해서는 별도로 밝히지 않았다.

누리꾼들은 “얼른 쾌차하시길 바란다”, “너무 힘드시겠다”, “건강한 모습으로 다시 만나길 바란다” 등의 댓글을 남기며 응원을 보냈다.

특히 맹승지의 연인인 의사 남자친구도 응원에 나서 눈길을 끌었다. 앞서 지난 8월 열애 사실을 공개했던 그는 해당 게시물에 “여부 내가 지켜줄게!”라는 댓글을 남겼다. 이에 맹승지는 하트 이모티콘으로 화답하며 애정을 드러냈다.

한편 맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 같은 해 MBC 방송연예대상에서 코미디 부문 여자 신인상을 받으며 이름을 알렸으며, 이후 방송과 연극 등 다양한 분야에서 활동을 이어왔다.

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