李 대통령 “‘내로남불’ 태도 지속되면 비판·냉소 피하기 어려워”

이재명 대통령은 “스스로 지키지 못하는 기준을 남에게만 강요하는 내로남불의 태도가 지속되는 한, 정치적 올바름에 대한 비판과 냉소는 피하기 어렵다”고 2일 밝혔다.

이재명 대통령이 사우디 측의 요청으로 모하메드 빈 살만 빈 압둘아지즈 알사우드 사우디아라비아 왕국 왕세자 겸 총리와 통화했다고 청와대가 지난달 29일 밝혔다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 ‘쿠데타와 집단학살의 주범이 외친 정의사회 구현’이라는 제목의 글에서 이처럼 짚었다.

이 대통령은 “정치적 올바름이 오늘날 대중의 반발과 피로감에 부딪친 이유는 그 지향가치 자체가 아니라, 이를 주창하는 태도에 내재된 언행불일치와 내로남불에 있다”고 말했다.

이어 “도덕과 정의 등 숭고한 가치를 내걸지만 실제에서는 이중잣대로 타인에게만 가혹한 모습을 보이기 때문”이라고 덧붙였다.

그러면서 “말과 주장은 화려한데 정작 행동은 반대이거나 자신과 자기 진영의 결점과 부정에는 관대하면서, 타인이나 상대 진영에는 가혹한 이중행태가 반복된다”고 지적했다.

이 대통령은 “신뢰를 얻기 위해서는 겉과 속, 말과 행동이 같아야 한다”며 “처음과 끝이 일관되어야 하고 타인보다 자신에게 더 엄격해야 한다”고 강조했다.

그리고는 “가장 부정의했던 전두환이 정의사회 구현을 외치니 정의나 정의사회라는 말 자체가 오염되고 말았다”고 했다.

계속해서 “국가의 운명과 국민의 인생이 걸린 정치 영역에서는 훼손된 정치적 올바름을 더욱 경계해야 한다”며 “정치가 국민 신뢰를 회복하려면 실천이 담보되지 않은 도덕적 구호를 앞세우기보다 액면과 실질을 일치시키려는 노력이 필요하다”고 덧붙였다.

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